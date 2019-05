3-0 Ontiveros hace soñar al malaguismo

El Málaga, tras siete partidos sin ganar de local y con 10 jugadores por la expulsión en el minuto 30 de la primera parte del centrocampista albanés Keidi Bare, propició una clara victoria ante el Oviedo, romo en ataque, que el sitúa de nuevo entre los seis primeros. Quinto a cuatro puntos del tercero.

El equipo malagueño con dos novedades en el once inicial, en la defensa, Luis Hernández y Juankar, este después de seis meses lesionado, peinó el área rival con acciones de estrategia como un remate de cabeza del primero, que frenó el guardameta Champagne. El Oviedo, ofensivo, sin miedo, dominaba por tramos el encuentro, presionando la salida del balón del Málaga, que lo intentaba desde el guardameta marroquí Munir, con bastantes dificultades. Los minutos transcurrían sin excesivos cambios hasta que entró en juego el centrocampista del Málaga Javi Ontiveros, que se fabricó una jugada por la izquierda, entró en el área y le quebró el delantero Ibrahima, en funciones defensivas, señalizando el colegiado penalti.

Fue Adrián González, el que anotó su noveno gol y adelantando al conjunto malagueño en el minuto 16. Los peores del momentos del Oviedo salían a relucir y un minuto después, Ontiveros, tuvo el segundo en su botas, pero su disparo, solo, sin portero, lo salvó en la misma línea de gol un defensor Johannesson, con la cabeza. Pero el conjunto ovetense volvió a la carga ante un Málaga que se quedó con 10 jugadores por la expulsión con roja directa del centrocampista albanés Keidi Bare, en el minuto 30, por una patada a Ibrahima. El Málaga no se asustó y a pesar de la diferencia en número buscó el segundo, incluso pidiendo otro penalti sobre el delantero argentino Gustavo Blanco Leschuk, que no indicó el colegiado canario Pulido Santana.

El encuentro merodeaba el final de la primera parte, pero había tiempo para una esencia destilada del mejor en esos momentos, del más activo, de Ontiveros, que cogió el esférico, se abrió en la frontal del área sorteando contrarios y soltó un lanzamiento por toda la escuadra consiguiendo el segundo gol. Un golazo de bandera de un jugador diferente.

Premio justificado y una segunda mitad, donde el Málaga no se amilanó, a pesar del empuje del Oviedo, que llegaba, pero no atinaba para acortar diferencias. El decorado del partido no cambiaba, solo movimientos en los banquillos para refrescar a ambos equipos, aunque el único que tuvo una acción de peligro fue el Málaga con un disparo del centrocampista Iván Alejo, que desvió Champagne. Con el Oviedo volcado en el área contraria, un contragolpe, llevado por Gustavo Blanco, desencadenó en un pase al defensa Cifu, que se fue por velocidad y finalizó con una vaselina por encima de Champagne y sentenciado el partido. Final, 3-0 y el Málaga quinto, con 62 puntos, igualado con el Cádiz y uno por encima del Deportivo y el Oviedo, se queda octavo con 57 puntos.

Ficha técnica:

(3) Málaga CF: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Juankar (Diego González, m. 60); Renato Santos, N'Diaye, Keidi Bare, Ontiveros (Iván Alejo, m. 69); Adrián y Blanco Leschuk (Koné, m. 84).

(0) Real Oviedo: Champagne; Johannesson, Carlos Hernández, Javi Hernández, Bolaño; Bárcenas (Omar, m. 64), Jimmy, Tejera, Saúl Berjón (Mossa, m. 69); Ibrahima (Toché, m. 58) y Joselu.

Goles: 1-0, M. 16: Adrián (p). 2-0, M. 45: Ontiveros. 3-0, M. 80: Cifu.

Árbitro: Pulido Santana (Comité Canario). Mostró tarjeta roja a Keidi Bare (m. 30) y, a los jugadores del Oviedo Jimmy (m. 43), Carlos Hernández (m. 53) y Joselu (m. 63).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante unos 15.896 espectadores.