COPE
Podcasts
Deportes COPE Málaga
Deportes COPE Málaga

(2-2) Así te contamos el empate del Málaga tras dilapidar una ventaja de dos goles

Los de Pellicer hacen un buen primer cuarto de hora, donde Chupe hace dos goles. Luego le da vida al Granada que empató y pudo haber ganado. Pese a este traspié, sigue invicto

Partido Málaga-Granada
00:00
Descargar

Último minuto del Málaga-Granada

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking