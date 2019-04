(1-0) El Málaga se desangra en Granada

La derrota más dura de la temporada. El peor momento para fallar. Ni los 3000 aficionados que acompañaron al equipo. Nada de nada. Chispazos, pero eso no alcanza. El Málaga está tocado y no dan más. Urge un cambio de chip o peligra ya el sexto lugar. Ante un partido trascendental, el Granada dio un paso al frente y se llevó el triunfo ofreciendo una actuación muy solvente y madura, superando a un Málaga que no ofreció su mejor nivel y que se descuelga de las plazas que dan derecho al ascenso directo tras el tropiezo en Los Cármenes.

Conscientes de la trascendencia de los puntos en juego, Granada y Málaga arrancaron con cautela, un tanteo que apenas duró un parpadeo debido a un ataque letal de los locales que remató de forma certera Puertas, rubricando el 1-0 a los cinco minutos de juego. Roto el corsé, el cuadro nazarí no se conformó y siguió dominando gracias a un juego trenzado de muchos quilates.

Dubitativo, el cuadro malagueño no era capaz de encontrar caminos despejados hasta la meta de Rui Silva, una situación que hizo brotar los primeros síntomas de nerviosismo en el bando visitante mientras los nazaríes ejecutaban con precisión quirúrgica el plan trazado por Diego Martínez. El choque iba avanzando, pero los rojiblancos seguían llevando la batuta, contemporizando con paciencia a la espera de encontrara una fisura en la zaga de los de la Costa del Sol.

Dominio local

Durante el tramo final del primer asalto el Granada no levantó el pie del acelerador, mantuvo el ritmo constante, percutiendo una y otra vez contra la defensa rival gracias a un dominio evidente del balón. El Málaga intentó reaccionar, se estiró, pero sus ataques morían sin apenas trazas de peligro. Muñiz trató de modificar el rumbo del encuentro con dos cambios tras la reanudación, pero la posible reacción se disipó antes siquiera de brotar por culpa de la expulsión de N'Diaye, que dejó a su equipo en inferioridad numérica tras ver la segunda amarilla. Aprovechando su ventaja, el Granada buscó anestesiar el duelo escondiéndole el balón a los blanquiazules.

El Málaga no quiso resignarse y apretó los dientes, llegó a generar acciones de peligro, pero sus intentos se toparon ante la solidez de los nazaríes, que sellaron con solvencia el triunfo, distanciando a uno de sus rivales directos en la lucha por las dos primeras plazas de la clasificación.