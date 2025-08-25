1-0 Así te contamos la primera victoria del Málaga tras una monumental chilena de Rafa
El Málaga suma su primer triunfo sobre el final del partido con una tremenda definición del canterano. Joaquín envió al larguero un balón en el primer tiempo
Málaga - Publicado el
1 min lectura
Rubén Corral Castellanos
