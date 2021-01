(0-2) El Málaga se atasca en casa

El Málaga ha entrado en una espiral negativa. De esas rachas que debes pasar durante el año. Sumó ante la "Ponfe" su uinta jornada sin ganar. Y tiene un problema en casa el Málaga. Desconocido, sin bandas y sin mediocampo, además de estar desordenado. Hoy no le salió nada. Pese a eso tuvo dos. Resetear y volver a ser lo que fue al comienzo de Liga. Hay materia para ello, porque lo demostrado y porque hay calidad. Este bloqueo debe desaparecer.

Las bandas tienen que aparecer más. Una vez que apareció y la tuvo Rahmani en dos veces. Está el Málaga muy plano en los últimos partidos y en este lo estuvo más. Debe dar un pasito adelante y seguro que Pellicer, que ha entonado el "mea culpa" se lo hará ver al vestuario. Y es que no se vio a Ramón y Luis Muñoz. Es clave recuperar el medio campo y ofrecerse más arriba. A todo esto, la Ponferradina es que estuvo muy bien y ordenada.

GOLAZO DE SIELVA

Los primeros minutos fueron de tanteo por ambos equipos y sin apenas ocasiones, ni acercamientos a las dos áreas, hasta que un centro por la izquierda del exmalaguista Erik Morán lo remató de volea Óscar Sielva. Ese gol en el minuto 16 heló las ideas al conjunto local, romo en ataque y sin velocidad por las bandas, su arma, donde el franco-argelino Yanis Rahmani y Joaquín Muñoz estuvieron muy apagados.

El Málaga mejoró y Rahmani y Joaquín Muñoz fueron los protagonistas de la ocasión más clara de los blanquiazules, que desaprovechó el primero con un remate fuera delante del guardameta Caro. Los malagueños buscaban el empate, pero la pólvora goleadora la tenían guardada Rahmani, Chavarría y Cristian Rodríguez.

POCO DEL MÁLAGA

Los problemas del Málaga eran agudos y el técnico Sergio Pellicer intentó cambiar el signo del partido con la entrada del delantero Caye Quintana y del lateral izquierdo Cristo Romero. La Ponferradina, muy ordenada, no sufría y tenía el control del partido ante un Málaga alocado e incapaz de batir a Caro. Rahmani pudo empatar con un remate de cabeza, Yuri tuvo la sentencia con un lanzamiento a un poste y su compañero Gaspar no falló con un disparo raso y firmó el 0-2 en el minuto 89. Toca resetearse y volver a lo que el Málaga hacía en las primeras jornadas de Liga. No hay otra.

Pellicer muy enfadado. Asume su error como entrenador y le tira de las orejas a sus jugadores. Toque de atención: “El máximo responsable de lo de hoy soy yo. El que no luche y no entrene bien lo tiene difícil para jugar...” — Javier Bautista  (@fjbautista) January 23, 2021

Ficha técnica:

(0) Málaga CF: Dani Barrio; Mejías (Jozabed, m. 68), Lombán, Juande, Alexander González (Cristo, m. 46); Rahmani (Orlando Sá, m. 86), Luis Muñoz, Ramón Enríquez (Caye Quintana, m. 46), Joaquín Muñoz (Jairo, m. 68); Cristian Rodríguez y Chavarría.

(2) SD Ponferradina: Caro; Paris Adot, Pascanu, Amo, Iván Rodríguez; Sielva, Valcarce, Erik Morán (Catellano, m. 89), Curro (Yuri, m. 76); Dani Romera (Juergen, m. 66) y Kaxe (Gaspar, m. 76).

Goles: 0-1, M.16: Sielva. 0-2, M.89: Gaspar.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a los locales Lombán (m. 39), Mejías (m. 47), Luis Muñoz, (m. 50), Cristo (m. 73) y Jozabed (m. 82), y al visitante Amo (m. 19).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda de Málaga a puerta cerrada.