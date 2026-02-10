La presa 'fantasma' de Málaga, en la Serranía de Ronda, a centímetros de desbordarse después de un siglo inoperativa: "Es un peligro controlado"

Los últimos temporales han puesto en el punto de mira a la presa de los Caballeros, en Montejaque, conocida como presa 'fantasma' porque nunca llegó a entrar en funcionamiento. Esta infraestructura, fallida desde su construcción hace más de un siglo, se ha llenado casi a rebosar y se encuentra a menos de un metro de que el agua rebase la corona, una situación que nunca se había producido y que ha obligado a tomar medidas preventivas, como el desalojo de vecinos de la Estación de Benaoján y de Jimera de Líbar.

Vigilancia y riesgo controlado

Para garantizar la seguridad, se ha desplegado un operativo de vigilancia permanente que funciona desde hace una semana. El portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín, ha explicado que la presa está “centímetro a centímetro monitorizada”. Según Martín, en el lugar hay “técnicos, ingenieros, personal de la Guardia Civil y personal de la UME”, por lo que la situación “está totalmente controlada”.

Hay un peligro lógico, pero está controlado" Jorge Martín Portavoz de la Guardia Civil en Málaga

Aunque las autoridades insisten en que el riesgo está gestionado, el portavoz de la Guardia Civil admite que “hay un peligro, lógico, pero ese peligro está controlado”. Por ello, se ha activado un plan de evacuación por si fuera necesario trasladar a más vecinos. “La prevención es esa, la evacuación de los vecinos de la zona a los que más rápido afectaría” un posible desbordamiento, añadiendo que todo está recogido en las “reuniones constantes de emergencia” que mantienen las administraciones.

Un terreno colapsado por el agua

La presa de los Caballeros nunca ha funcionado porque el terreno sobre el que se asienta filtra el agua que embalsa. Sin embargo, las intensas lluvias han provocado que el terreno esté completamente “empapado”. “Son cavernas y cuevas absolutamente colapsadas de agua”, ha señalado Jorge Martín, refiriéndose a la zona de la Cueva del Hundidero y la Cueva del Gato, lo que impide el drenaje natural. La propia cueva podría servir como “vía de escape” para el agua.

Prohibido el paso a curiosos

La imagen de la presa casi llena ha despertado una gran expectación, ya que “en prácticamente cien años yo creo que nadie ha visto la presa en esa situación”, según Martín. Esto ha provocado que muchos curiosos intenten acercarse. Por ello, las autoridades han cortado los accesos por el peligro que supone. “Solo puede estar el personal autorizado”, ha sentenciado el portavoz. La vigilancia se realiza “a través de los drones y a pie de terreno”.

Esta situación en la Serranía de Ronda se produce mientras los pantanos de la provincia han alcanzado una media del 87 por ciento de su capacidad. En este contexto, la Junta de Andalucía ha anunciado que prepara la licitación de los estudios para la presa de Cerro Blanco, un proyecto destinado a asegurar el suministro en el Bajo Guadalhorce y que podría trasvasar agua a la capital y la Costa del Sol occidental.