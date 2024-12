Una vecina de Jaén explica por qué las chicas de la provincia en Navidad son un poco Hannah Montana: "Ni gracia"

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, Inés, una joven de Jaén, ha compartido con su comunidad una reflexión que ha resonado profundamente con muchas chicas de la provincia. En él, relata de manera cómica y auténtica la contradicción que viven muchas jóvenes en esta época del año, atrapadas entre las tradiciones familiares y las celebraciones navideñas. La protagonista del vídeo lo tiene claro: las chicas de Jaén en Navidad, "ni gracia", son un poco como Hannah Montana.

Para quienes no estén familiarizados con el concepto, Inés explica que en estas fechas se ven obligadas a pasar de estar “trabajando” con la familia, recogiendo aceitunas y trabajando en el campo, a asistir a cenas y comidas familiares como si fueran estrellas de pop. Y lo resume con un toque de ironía.

El contraste entre la vida rural y las celebraciones de la ciudad, tan características de provincias como Jaén, no es algo nuevo, pero Inés lo cuenta de manera tan genuina que, en pocas horas, ha acumulado miles de visualizaciones. La joven, que en el vídeo se muestra recogiendo aceitunas en un campo junto a su familia, aparece en otro momento perfectamente arreglada, con el maquillaje impecable, para las típicas cenas de Navidad.

Alamy Stock Photo Olivar en la provincia de Jaén Andalucía España campo de olivos en la provincia de Jaén Andalucía España

En el vídeo cambia de atuendo en un abrir y cerrar de ojos, pasando de los pantalones y botas de trabajo al vestido elegante y los tacones que lucirá esa misma noche en la cena de Nochebuena. Esta imagen, que mezcla la cotidianeidad con la sofisticación festiva, recuerda a la famosa serie de Disney Hannah Montana, donde Miley Cyrus alternaba su vida como una adolescente normal con la de estrella del pop.

Un poco Hannah Montana

En una provincia donde la aceituna es el motor económico de muchas familias, Inés destaca que la temporada navideña llega justo en el momento en que las labores agrícolas más intensas requieren mayor dedicación. El contraste entre esa vida de campo y las reuniones festivas, en las que se espera que las mujeres luzcan radiantes, es una realidad que muchas chicas, como Inés, viven.

Cargando…

En su vídeo, se percibe que Inés no está haciendo una crítica a la Navidad ni a las reuniones familiares, sino a las exigencias sociales que, incluso en el contexto de una provincia tan rural como Jaén, se imponen. Esta situación hace que el cambio entre el trabajo en el campo y las celebraciones navideñas sea aún más notorio y agotador: "Ni gracia".

El vídeo, que inicialmente fue una reflexión personal, ha logrado conectar con muchas jóvenes de la provincia, e incluso con otras de zonas rurales del país que se han sentido identificadas con su mensaje. Muchos sienten ese papel en las festividades navideñas marcado por esa mezcla de trabajo, esfuerzo físico y sacar tiempo para disfrutar.

Alamy Stock Photo Recolección de aceitunas en un campo de olivos

Lo que Inés ha conseguido con su vídeo no es solo hacer reír a sus seguidores, sino también abrir un debate sobre la realidad de las chicas de las zonas rurales en Navidad. El mensaje es claro: las expectativas sociales no desaparecen en el campo, y el contraste entre ser una "chica de campo" y una "estrella de Navidad" no siempre resulta tan gracioso.