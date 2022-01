El truco definitivo para que no se te empañen las gafas cuando usas mascarilla

Desde que se desató la alerta sanitaria por COVID el uso de las mascarillas se ha generalizado y son ya imprescindibles para nuestro día a día. Sin embargo el uso de esta herramienta de protección contra el contagio de coronavirus acarrea no pocas molestias para todos aquellos que usan gafas. Los cristales se empañan con la respiración y ocasionan no pocas dificultades para ver bienj. Algo que se acentúa en los meses de invierno ya que, con los cmabios de temperatuira, entre interiores y exteriores se agudiza el problema.

Estaría bien rrecordar algunos trucos para evitar que, al llevar la mascarilla puesta, se empañen las gafas









Aplicar jabón en las lentes

Mejor, incluso, si es en pastilla. El jabón protege la formación de este vaho y favorece la circulación del agua y no se condensa. Podremos aplicar un poquito de jabón seco, en ambos cristales de las gafas, pero solo por la parte interna. Frotamos de manera suave y terminamos de aplicar bien el jabón a las lentes con tus dedos. Secaremos con nuestra gamuza de las gafas con mucho cuidado. El jabón es muy útil para limpiar y evitar que se empañen las gafas , pero en su justa medida. Si pones demasiado jabón puede que se sigan empañando. Aplica menos cantidad y verás el resultado.

Cruzar las gomas

Otra de las opciones muy efectiva ya que de esta manera logramos que la mascarilla se ajuste mejor a la barbilla y a la nariz, evitando que el aire pase a las gafas. Según los consejos de los profesionales que están acostumbrados a llevar mascarillas, todos se basan en el mismo principio: evita que el aire salga hacia arriba. Cuando la ajustamos a la altura de las orejas, la ceñimos más a la barbilla y a la nariz. De este modo, el vaho se verá obligado a dirigirse hacia los laterales. No obstante, la eficacia de este truco depende también de la forma del rostro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Media patata y papel de cocina





El almidón puede convertirse en tu mejor aliado contra las gafas empañadas con la mascarilla. Y es que esta sustancia consigue evitar la formación de vaho. Solo tienes que cortar una patata por la mitad y restregar el interior por ambos lados de los cristales de tus gafas. Tras ello, retiraremos muy bien los restos con un poco de papel de periódico. De lo contrario, se quedará una capa fina blanquecina tan incómoda que dificultará la visión.









Extrema la limpieza de tus gafas

Existen a la venta multitud de gamuzas y toallitas antivaho. Son una manera eficaz de llevar las gafas siempre limpias sin dañar los cristales y lo podemos compaginar con colocarnos la mascarilla como hemos indicado. Utilizando estos dos trucos seguro que logramos mejorar el problema de los cristales empañados en las gafas. Las toallitas antivaho suelen tener una protección de 10 horas aproximadamente. Es importante aumentar mucho la higiene de nuestras gafas, ya no solo por la molestia del vaho en los cristales, sino porque no hay que olvidar que las gafas pueden ser un foco de infección al estar permanentemente expuestas a agentes externos, y además solemos tocarlas constantemente sin darnos cuenta.

Sprays y tratamientos antivaho

Existen varios productos destinados específicamente a que no se empañen las gafas. Los sprays y las gamuzas antivaho son las mejores opciones en este caso. La Delegación de Galicia del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas (CNOO), insiste en que estas soluciones no dañan las lentes, no alteran su transparencia y se pueden aplicar con rapidez y facilidad. El tiempo necesario para aplicarlos correctamente a las lentes es menor de un minuto. Existen lentes que, además de tratamientos por ejemplo antirreflejantes, incorporan como extra un tratamiento antivaho.