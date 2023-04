Salud aconseja seguir usando mascarilla para proteger contra el COVID a los mayores

El Covid, aunque no lo parezca, sigue siendo una amenaza. Y no lo decimos nosotros. Lo advierte la Consejera de Salud Catalina García que alerta a la población más sensible a padecer efectos grave por la COVID 19. Hablamos de los mayores que viven en residencias para los que la mascarilla es la mejor herramienta de protección. Así las cosas desde la Consejería de Salud insisten en tomar medidas de precaución

El repunte de casos es un hecho, Son cientos los detectados en los últimos días por lo que las autoridades piden precaución a los mayores, a los trabajadores y, también, a los familiares y amigos que van a visitarlos

No hay que bajar la guardia ante el coronavirus





No hay que relajar las medidas de protección y prevención porque, a pesar de que la pandemia ya no ocupe la primera plana, sigue generando contagios y lo que es peor, el goteo de víctimas mortales no se ha detenido, 1.649 personas han muerto por esta causa en la provincia de Jaén.









Andalucía, de hecho volvía a subir este martes 25 de abril la cifra de nuevos casos de coronavirus, de los 2.007 de la semana pasada a los 2.941 de la actual, elevando a 1.642.768 la cifra total de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la cifra de fallecidos aumenta en 27 hasta alcanzar los 16.108.

En cuanto a los datos de los hospitalizados por provincias, Sevilla está a la cabeza con 66, de los que tres están en UCI, seguida de Málaga, con 54 y uno en UCI y Huelva, con 42 ingresados, uno en UCI. Le siguen Cádiz con 36 hospitalizaciones, uno en UCI; Granada, con 34, uno en UCI; Córdoba con 32, uno en UCI; Jaén con 31, de los que cuatro en UCI; y Almería con nueve, con una persona en cuidados intensivos.



Respecto a la incidencia media actual de contagios en Andalucía en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años ha subido de nuevo esta última semana, concretamente se sitúa en 96,20 por cada 100.000 habitantes, 7,04 puntos porcentuales más que hace siete días.