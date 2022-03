La reaparición de José Tomás en la plaza de toros de Jaén desborda todas las previsiones

El concejal de Cultura y Turismo, José Manuel Higueras, ha participado en la presentación del cartel taurino del festejo que protagonizará, el próximo 12 de junio, el diestro José Tomás, que lidiará en solitario cuatro astados en el coso de La Alameda.El torero madrileño se enfrentará a toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez Benjumea en lo que supondrá su reparación tras tres años de espera para los muchos aficionados que tiene.









La corrida de toros, organizada por Tauroemoción, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, así como de la Diputación y Caja Rural. El acto, que ha contado con una gran presencia institucional y de aficionados a la fiesta, se ha celebrado en el Salón Baeza del Hotel HO, una notable repercusión que ya anticipa el gran interés que ha despertado lo que ha sido calificado por el concejal de Cultura y Turismo como “un hito histórico en la tauromaquia que tendrá a Jaén como protagonista”. “En el Ayuntamiento hemos entendido que tenemos que estar orgullosos de nuestras posibilidades y optar a copar la agenda con propuestas que sean únicas, de tremendo interés, como lo es la que protagonizará José Tomás, uno de los diestros con más talento y carisma que existen. Teníamos clara nuestra colaboración porque entendíamos que este hito tenía que celebrarse en Jaén”, remarca Higueras.









Al respecto, el edil ha contrapuesto “la política de en Jaén no pasa nunca nada” con acciones como esta, que buscan la promoción y el refuerzo de la capitalidad jiennense de la mano de una empresa referente, como es Tauroemoción, y con la suma de esfuerzos con otras administraciones y entidades. “La capital jiennense, como primera ciudad de la provincia que es, puede y debe ejercer su capitalidad, en todos los ámbitos, también en los toros, en la cultura en general, y para ello el Ayuntamiento tiene que contribuir con la organización de citas de primer nivel, tanto de forma directa como de la mano de otros actores”, ha explicado Higueras. La prueba del éxito de gestiones de este tipo está en el hecho, ha recordado, que, desde la semana pasada, cuando se anunció la reaparición de Tomás en el coso de La Alameda se ha colgado el cartel de lleno para las fechas del festejos en todos los hoteles jiennenses, no solo de la capital, si no del resto de la provincia. A ello se liga que los establecimientos de la capital saben el importante desembolso que los visitantes hacen durante esos días y recuerda que este festejo marca un antes y un después en la historia del toreo y “Jaén se llenará de presencias de gran nivel que serán prescriptores de las bondades de nuestra ciudad”, sostiene.

LOS ABONADOS TENDRÁN PRIORIDAD

Esta es la carta que la empresa Tauroemoción ha enviado a los abonados:

"Estimado abonado/a: Nos complace ponernos en contacto con usted por tan importante motivo, como es conmemorar a su Patrona la Virgen de la Capilla, con un evento que pone a la ciudad de Jaén, en el punto de mira, en el ámbito de lo taurino. El próximo 12 de junio, el Coso de la Alameda y la ciudad de Jaén, pasarán a la historia de los amantes del arte de la tauromaquia. La cita es ineludible. Nuestra suerte es poder anunciarles que José Tomás les ha elegido a ustedes como afición, para lidiar cuatro toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez. La empresa Tauroemoción quiere honrar su fidelidad dándoles la exclusividad de adquirir tantas entradas como abonos tengan en su posesión, antes de que comience la venta para el público en general. La compra de sus entradas la podrán realizar durante el día 16 de marzo de este 2.022, en las taquillas de la plaza de toros de Jaén, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Deberán presentar su D.N.I para identificarse como abonados. Ante cualquier duda estamos a su disposición en los números de teléfono 633 489 205 y 633 151 836 y la dirección de correo electrónico: taquilla@tauroemocion.com"