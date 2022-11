Presentado el libro: “Aceites de Oliva y Salud. Beneficios de los Aceites de Oliva Vírgenes”

La sede del Consejo General del Colegios Oficiales deMédicos en Madrid ha acogido la presentación del libro “Aceites de Oliva ySalud. Beneficios de los Aceites de Oliva Vírgenes”. Una obra que según, explicósu editor, el doctor Eduard Escrich, tiene como principal objetivo “proporcionarlas evidencias científicas contrastadas que existen hasta el momento actualsobre los beneficios de los aceites de oliva para la salud y hacerlo de formadivulgativa.









El libro va destinado a la población en general y específicamente alos profesionales y a los responsables de las administraciones públicas ycorporativas que puedan tener algún tipo de relación con la alimentación y lasalud, sin olvidar a los integrantes de la cadena alimentaria”. El doctor Escrich,que junto a su equipo de la Universidad de Barcelona, ha logrado importantesavances en el conocimiento de los efectos del consumo de grasas sobre eldesarrollo del cáncer de mama, destacó que la obra también ha de cumplir lafunción de “instar a los ciudadanos para que sean críticos con los mensajes quereciben sobre la alimentación y consulten fuentes fidedignas de información;así como la educación nutricional para la salud y su divulgación con la finalidadde contribuir a mejorar los hábitos alimentarios de la población”.

Esta nueva obra ha sido posible gracias al apoyo de dos instituciones claves enel sector del aceite de oliva y que llevan años impulsando la innovación,también en el campo de la salud: Fundación Patrimonio Comunal Olivarero yla Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

En ese sentido, el presidente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero,Rafael Sánchez de Puerta, ha afirmado que “hoy es sin duda alguna un día deenhorabuena para todo el sector. La publicación de este libro, con marcadocarácter divulgativo, representa un nuevo hito en nuestro objetivo de valorizarlos aceites de oliva ante la sociedad.”De hecho, el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español,Pedro Barato, destaco el papel de obra de divulgación del nuevo libro,especialmente entre el colectivo de la salud: “Hace año y medio realizamos unaencuesta entre médicos españoles, que nos indicaron que un aplastantemayoritaria recomendaban a sus pacientes el consumo, fundamentalmente,de aceite de oliva virgen extra.









Pero al mismo tiempo, el 86,5% no supieronprecisar cuáles son las alegaciones nutricionales que la Unión Europa hareconocido a los Aceites de Oliva. Es lógico, por lo tanto, que el 97% de losencuestados consideraron necesario realizar acciones de comunicación parainformar a los profesionales de la salud sobre esos beneficios. Hoy, con lapresentación de esta obra, damos una primera respuesta a esa petición”.Asimismo, Pedro Barato, aseguró que esta obra también será una herramientapara atajar la desinformación que a menudo circula en algunos medios a nivelmundial.Una iniciativa que el secretario general del Consejo General del ColegiosOficiales de Médicos, José María Rodríguez, alabó. En su opinión viene a darnuevas alas a la dieta mediterránea, una de las más estudiadas en el mundo:“He estado buscando en el PubMed, una publicación americana en la que nose publica cualquier artículo. Hasta el año 2013 había cerca de 500 artículoscientíficos relacionados con nuestra dieta mediterránea y con los beneficios dela misma”.

Una obra rigurosa

El libro, que cuenta con prólogos del ministro de Agricultura, Pesca yAlimentación, Luis Planas, y de la titular de Sanidad, Carolina Darias, hace, a lolargo de 18 capítulos un repaso exhaustivo por los últimos avances sobre aceitesde oliva y salud. Desde una introducción a las grasas en la dieta, sus beneficiosconcretos a partir de su uso en la cocina, entrando de lleno en los efectosbeneficiosos sobre el sistema cardiovascular, la diabetes, su papel en el controlde la obesidad, la inflamación o para prevenir ciertos tipos de cáncer. Para elloha contado con 36 autores de primer nivel entre los que se encuentran figurasde renombre mundial como el doctor Ramón Estruch, José María Ordovás,Miguel Ángel Martínez, Ángel Gil o José López-Miranda.

Una obra que, como indicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,está llamada a ser de referencia: “Va a ser ineludible a partir de ahora paraconocer mejor las bondades de los Aceites de Oliva, un producto emblemáticode nuestra dieta mediterránea, que cuenta con importantes cualidadessaludables, científicamente reconocidas. Pero, efectivamente, hace faltaperiódicamente no sólo recordar sino profundizar y sobre todo en un librocomo este que va dirigido no sólo al público en general, sino en particular adeterminados colectivos que son muy importantes de cara a formar opinión”.En ese sentido, el ministro confía en que, en virtud de las alegacionessaludables reconocidas por la Unión Europea, “el aceite de oliva virgen ocupeel papel que, en mi opinión, le corresponde dentro de la alimentación europea”