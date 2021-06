La ONCE reparte 175.000 euros en la avenida de Andalucía

La ONCE ha repartido una parte de la fortuna del sorteo de este martes 1 de junio en la avenida de Andalucía de Jaén, donde Moisés Santos, ha vendido cinco diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 175.000 euros entre sus vecinos.

Santos es afiliado a la ONCE “desde siempre”, ciego total, y vendedor desde 1994 en esta arteria principal de la capital jienense. Comenzó vendiendo en Sevilla, continuó en Huelva y ahora ha cumplido ya 21 años como vendedor en Jaén. Anoche comprobó por su TPV que había dado un premio mayor y no lo creyó. “Aunque te avise la máquina hasta que no lo compruebas por ti mismo y lo ves palpablemente o te lo diga un cliente no te lo crees”, reconoce. “La gente tiene ilusión por comprar cupones, poco a poco se está remontando la situación, a pesar de lo que estamos atravesando, pero la gente no deja de venir a comprar cupones y a tener contacto conmigo”, afirma.

El sorteo de este martes ha dejado otros 350.000 euros en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas, en la comarca de Antequera, con otros 10 cupones premiados con 35.000 euros, y otros 105.000 euros más en el centro de Sevilla, con otros tres cupones premiados también a las cinco cifras, por lo que ha repartido en total 630.000 euros entre las provincias andaluzas de Jaén, Málaga y Sevilla.

Este sorteo estaba dedicado al lobo ibérico dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a la Semana del Medio Ambiente, ayer bajo el lema ‘La biodiversidad es nuestro recurso más preciado’ y ha repartido el resto de premios en Extremadura.