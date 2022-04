Nace el Club de Marketing de Jaén

Con el nacimiento del Club de Marketing de Jaén se completa la representación de las ocho provincias andaluzas en la FAM (Federación Andaluza de Marketing). Un Club, que pretende convertirse en potenciador de la competitividad para empresas, instituciones y agentes sociales de nuestro territorio.

El acto dio comienzo con la bienvenida del Presidente del Club de Marketing de Jaén, Manuel Parras y con la intervención de Manuela Aránega, Presidenta de la FAM. A continuación, le siguió la conferencia "Cómo tener éxito en tu estrategia de Marketing Digital" a cargo de Nilton Navarro (Brand Manager de Infojobs). Posteriormente, una Mesa Redonda que giró en torno a Tendencias y Predicciones en Marketing para este 2022, que fue moderada por Rosa Siles (Directora General Fundación Andalucía Emprende) y en la que intervinieron: Manuel Parras (Catedrático de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén. Presidente del CES y Presidente Club de Marketing de Jaén), Rosa Vañó (Dirección Comercial y de Marketing en Castillo de Canena. Académica de la Real Academia Española de Gastronomía y de la Academia Andaluza de Gastronomía yTurismo), Lucas Suárez (Head of Marketing Intelligence & BPO |Interim Head of Marketing at Experian Spain and Portugal), JoséRuiz Pardo (CEO and behavioural tech expert at Golineuromarketing. Presidente Club de Marketing de Málaga), IsabelCabello (Fundadora y Directora Creativa en Cabello & Mure) ,Javier Piedrahita (CEO en Marketing Directo) y el propio NiltonNavarro.

La información para formar parte como socio o sumarse a esteproyecto, está disponible en www.clubdemarketingjaen.org