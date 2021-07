Mogón acogió la quinta prueba del Circuito Regional Aceite Puerta de las Villas de bolo andaluz

Mogón, pedanía de Villacarrillo, acogió el fin de semana pasado la quinta prueba del Circuito Regional Aceite Puerta de las Villas de bolo andaluz, en el que se dieron cita más de cien deportistas.

Paralela a la prueba del Circuito, las categorías bases disputaron la Copa FEB montaña, en la que participaron casi medio centenar de jóvenes boleros y boleras, acogiendo la Bolera de la Tocona de Mogón a más de ciento cincuenta deportistas procedentes de los clubes de Cazorla, Beas de Segura, Mogón, La Caleruela, Villarreal, Arroyo Frío, Hornos de Segura y Miller.

En la primera categoría masculina, dos jugadores del Cazorla Puente de la Herrerías, se enfrentaban. Por un lado, Javi Navarro, que venía de disputar la final del Campeonato de Andalucía valle, y por otro lado, Dani Moreno, actual campeón del CIRE. En la primera punta, Moreno no dio opción y se impuso por 6-1. En la segunda manga, con 5-5, Moreno tenía la oportunidad de cerrar la final, pero no lo logró, marchándose todo a la tercera punta. En esta, de nuevo la igualdad fue máxima, y con 5-3 a favor de Dani, Navarro no pudo igualar la carga, finalizando la punta 6-3. En tercera posición finalizó Javier Martínez, del Sierra de las Villas, mientras que cuarto fue Juan Antonio Moreno, de Miller.

En la máxima categoría femenina, la final enfrentaba a dos compañeras de club y además pareja habitual en los torneos de duplas, Emilia Castillo y Loli Rodríguez, ambas del Decorcanal Sierra de las Villas de Mogón. A destacar de Castillo que aunque juega en Féminas A, por edad podría jugar ya en Veteranas, pero se mantiene en la categoría de élite y lo hace con un gran nivel. En lo deportivo, la primera punta Emilia mostró su gran nivel venciendo por 6-0. Loli, en la segunda y tercera punta elevó su nivel no dando oportunidad a Castillo, llevándose las dos puntas por 6-1 y 6-0. El pódium lo completaron Laura Agea, del Sierra de Cazorla, y Nuria Martínez, compañera de club de las dos finalistas.

En segunda categoría masculina, Miguel Ángel Sánchez “Michel”, del club los Reales de Beas de Segura, se impuso en la final al jugador del Ferial Viajes Sendatur Felipe García. La tercera posición fue para Izan Martínez, también del Ferial, mientras que cuarto fue el cazorleño Javier Agea. En Féminas B, la victoria fue para Virginia Olivares, del Trillo de Hornos, que se impuso en una final de infarto por 8-7 a la jugadora del Campillo Rosa Pérez. Tercera fue la jugadora local María del Mar Martínez mientras que cuarta fue la cazorleña Mercedes Matilla.

En Juveniles masculinos, la primera posición fue para Izan Martínez del Ferial, seguido del jugador de los Reales Clemente Moreno y del también jugador del Ferial Darío García. En juveniles femeninas, se impuso la cazorleña Laura Agea, completando el pódium Rosa Pérez, del Campillo, y Julia Espinosa, del Trillo de Hornos. En cadetes masculinos y femeninos, el Club local, el Sierra de las Villas, copó las tres primeras posiciones, triunfando en masculina Alex Parra, seguido de Adriel Rodríguez y Oscar Fernández. En femeninas, Zaira Pérez se impuso a Nayara Caravaca.

En infantiles masculinos, Julio Galdón, del Trillo, se llevó el oro, siendo la plata para Adrián Vázquez, de los Reales y el bronce para Juan López, del Sierra de las Villas. En infantiles femeninas, la jugadora de los Reales Nuria Sánchez fue la ganadora. En alevines masculinos, el cazorleño Javier Agea logró el triunfo superando a Juan Fábrega, del Sierra de las Villas, y a José Andrés Rodríguez, del Trillo. En Alevines femeninos, Edurne López venció, siendo acompañada en el pódium por Lucía Medina y Paula Pérez, todas ellas del Sierra de las Villas.