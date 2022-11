Los errores que debes evitar con el aceite de oliva en tu cocina: lee bien

El aceite de oliva virgen extra es uno de los mejores alimentos con los que cuenta la gastronomía española. No sólo es la base de nuestra cocina si no que, además, es uno de los sustentos de la Marca España. Nuestro país es el mayor productor del mundo de este producto con el que, siguiendo unas sencillas recomendaciones para no cometer errores, tendremos el éxito asegurado en cualquiera de nuestros platos. Estas son algunas pautas a seguir. Hay otras muchas mas que hay que tener en cuenta pero te animamos a que con el uso y la experiencia las vayas descubriendo por ti mismo









Comprar siempre el aceite de oliva más barato

Es un error muy común pensar que el aceite de oliva virgen extra (a partir de ahora AOVE) es demasiado caro y por ello tendemos en el supermercado a coger la botella de menor precio. Pensamos que con leer en la etiqueta aceite de oliva es suficiente. No todos los aceites son iguales y por un poco dinero más (os sorprendería la escasa diferencia) podemos llevarnos a casa un Aceite de Oliva Virgen Extra, el de mayor calidad. Lee bien le etiqueta antes de ponerlo en el carro.

No guardarlo en la despensa adecuadamente



Ten siempre en cuenta el aceite que vas a consumir. No vale la pena comprarse una garrafa de cinco litros; por muy de oferta que esté; si luego se va a eternizar abierta. Ten en cuenta que el AOVE es puro zumo de aceituna y que el aire, la luz, las temperaturas demasiado altas hacen que pierda parte de sus propiedades. También procura no guardarlo cerca de otros alimentos o productos de olor fuerte e intenso y procura cerrar bien el recipiente. Lo ideal es que guardéis vuestras botellas de aceite de oliva en lugares oscuros y secos. Compra siempre la cantidad que vaya a consumir en un tiempo determinado a la larga sale más barato.

Usar envases de plástico o vidrio transparente

Afortunadamente ya se está generalizando el envasado del AOVE en botellas y latas opacas, de color verde o marrón oscuro, que no dejan entrar la luz. Usa siempre este tipo de envases para evitar que la luz del sol, uno de los peores enemigos del aceite, ya que al quedar expuesto a los rayos solares pierde sus propiedades organolépticas y puede volverse rancio.





Creer que todos los AOVE son iguales

El mundo del aceite de oliva es tan variado que no debemos caer en ese error y pensar que todos los AOVES son iguales. Al igual que en el vino existen numerosas variedades que presentan singularidades de color y sabor y que está directamente relacionados con el tipo de aceituna del que se extrae. También le dan su personalidad el clima, el suelo del olivar donde esté cultivado, así como la maduración del fruto en el momento de la recolección. En España, las cuatro variedades más populares de aceituna son: Picual, Hojiblanca, Arbequina y Cornicabra. Además existen numerosas marcas que elaboran “coupage”, es decir aceites que mezclan distintas variedades para conseguir aromas y sabores muy interesantes. Ya en muchos restaurantes puedes encontrar la figura del sumiller del aove que te aconseja qué maridajes y con qué alimentos se puede alcanzar una grata experiencia culinaria









Usar el AOVE sólo en crudo

Se trata de otro error muy extendido. El Aceite de Oliva Virgen Extra puede usarse para muchas más cosas que para aliñar ensaladas o ponerlo directamente en el pan. Lo que muchos desconocen es que el AOVE cuando se expone a altas temperaturas aumenta su volumen, por lo que podrás freír más cantidad con menos aceite y te cundirá más y servirá para ahorrar. Otra de las ventajas que tiene freír con AOVE es que los alimentos casi no absorben el aceite y quedarán más crujientes y menos “grasosos”

Tirar el aceite después de una fritura

El AOVE es tan sufrido y aguanta tan bien el calor, hasta 180ª de temperatura, que se puede reutilizar para varias frituras sin perder cualidades mientras no lo quememos, es decir, superemos esa barrera de los 180 grados. Es fácil saberlo ya que si eso pasa comenzara a humear y a oler a quemado. Para evitar que eso ocurra evita tapar la sartén o freidora mucho para que no condense el vapor de agua y no aumente la humedad dentro del aceite restante y que lo que vayamos a freír esté lo más seco posible. Si lo hacemos bien basta recoger el aceite de la sartén filtrarlo con un chino para quitarle las impurezas y guardarlo para la siguiente ocasión

Verter el aceite de oliva por el fregadero

Nunca tires el AOVE ni ningún otro aceite por el fregadero. En las depuradoras el proceso de separación de los aceites vegetales del agua es complicado. Por lo tanto, la mayoría de estos residuos se acaban vertiendo en el mar y en los ríos. De no tener un punto de limpio en el municipio, lo menos malo sería echar el aceite en una botella de plástico y depositarlo en un contenedor para su reciclaje.