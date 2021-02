El juez Vázquez Taín habla claro sobre la agresión de Linares: "Se repiten todos los fines de semana"

La agresión del pasado viernes de dos Policías Nacionales en Linares (Jaén) sigue dando que hablar. Según el auto conocido los agentes actuaron 'con excesiva violencia contra la víctima y su hija debido a su superioridad numérica'. Unos sucesos que hicieron que el juez decretara para ambos prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Una decisión con la que no todos están de acuerdo. En ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido intervenir el magistrado José Antonio Vázquez Taín ante las palabras de Manuel García, abogado de Carlos, la víctima principal de la agresión.

“ESTE TIPO DE PELEAS OCURREN TODOS LOS FINES DE SEMANA”

El abogado de la víctima, Manuel García entraba en conexión con los demás colaboradores para justificar la prisión provisional del juez en el auto para los dos detenidos: “Lo que me está dando rabia es que algunos medios y juristas digan que el auto se ha dictado por la alarma social” comenzó. “Nada más lejos de la realidad, el auto está bien motivado, el juez condena el riesgo de fuga y estamos hablando de delitos que pueden superar los 10 años de prisión” comenzó.

Ante estas declaraciones del letrado, el juez Vázquez Taín quiso hacer unas indicaciones: “Mi experiencia de 23 años como juez instructor es que este tipo de peleas se repiten todos los fines de semana y no se acuerda la prisión provisional” aclaró llevando la contraria al abogado defensor. “Solo en este caso concurre una circunstancia que está razonada, que es la posibilidad de alteración de pruebas, pero como la prisión provisional siempre tiene que estar justificada por un fin, tan pronto como declaren los testigos, ¿no cree usted que debería de acordarse la libertad? preguntó al abogado.

Sin perder los modales Taín y García siguieron su debate: “Yo discrepo, el riesgo de fuga también está ahí. Nosotros estamos hartos de ver autos de prisión que se dictan por la penología, pero aquí estamos hablando de que pueden concurrir tres delitos graves con penas importantes, no sé como lo ve usted. Uno vive en Granada, no está casado y no tiene arraigo”. Algo que Taín apoyó: “Yo también lo veo así, pero hablamos de la alarma social porque es el auto el que habla de la alarma” se justificó. “Cuando haya el parte de lesiones y se conozcan exactamente la gravedad de ellas que vayan a juicio cuanto antes, mientras tanto no es necesario” zanjó el juez instructor.

Mientras los dos Policías Nacionales acusados de ensañamiento han sido trasladados al módulo especial de la prisión de Sevilla.

JUPOL DENUNCIA LA INACCIÓN DE LA CADENA DE MANDO

Mientras, el El sindicato de la Policía Nacional Jupol ha denunciado este martes la inacción de la cadena de mando para atajar los incidentes registrados en Linares los días posteriores a la agresión, reclamando explicaciones “ante la falta de medios y la ausencia de un dispositivo acorde, exponiendo a agentes no formados para ello a actuar ante graves altercados sin desplegar a las Unidades de Intervención Policial (UIP)”.

Asimismo el sindicato afirma que “no pensaron en la integridad física de sus policías. Habiendo soluciones expusieron a ese riesgo a un personal no especialista ni formado en orden público, con un material obsoleto, con una nula o muy escasa formación en el uso de medios, escudo, escopeta policial”.

