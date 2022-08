II Jornadas COPE EXPOLIVA. Modernización y Sostenibilidad del Olivar. Retos del Sector

Finalmente, es, o ha sido, evaluador de proyectos en los programas plan nacional I+D+i, y en los programas internacionales H2020, HORIZON EUROPE, ICROAF, CORE organic y the Natural Environment Research Council, y ha sido miembro del EGTOP (Group for Technical Advice on Organic Production of the European Commission) de la Dir.. Gen. Agr. and Rural Develop de la Unión Europea.