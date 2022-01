El histórico motivo por el que ya no dormimos igual que en la Edad Media: bloques

Contrariamente a la creencia popular, dormir de un tirón unas ocho horas no es natural. Este patrón de sueño es, relativamente, reciente y se implantó a raíz de la revolución industrial. Mucha culpa de este cambio en cómo dormimos los seres humanos lo tuvo la iluminación artificial de las ciudades y la imposición de una nueva disciplina de trabajo.

“Anteriormente, el sueño solía dividirse en dos momentos, separados por un período de vigilia dedicado a diversas actividades como la meditación, las relaciones íntimas o incluso el cuidado de los animales”. Esta es la tesis revolucionaria del profesor de la Universidad de Virginia, Roger Ekirch que ha plasmado en un libro de notable éxito en el que describe cómo y por qué hemos cambiado nuestra forma de dormir.

Ekirch es un experto investigador en el campo de los Estudios del Sueño y en su obra pone de manifiesto que este cambio de pautas nos invita a cuestionar la identificación del insomnio de medianoche como un "trastorno del sueño".





De hecho en su libro “La Gran Transformación del Sueño” señala el gran cambio producido a la hora de irse a la cama de los humanos desde la Edad Media hasta ahora y lo señala así: “Resulta tentador, a simple vista, considerar este sueño segmentado como una reliquia cultural de los primeros tiempos de la experiencia cristiana. Desde que San Benito había exigido, en el siglo VI, que los monjes se levantaran después de la medianoche para recitar versículos y salmos, esta y otras reglas de la orden de los Benedictinos se habían difundido en un número creciente de monasterios alemanes y francos. Sin embargo, ¡no solo personalidades que no pertenecían a la Iglesia, como Pausanias el Periegeta o Plutarco, usaban la expresión en sus escritos, sino también autores de la época clásica, como Tito Livio en su Historia romana o Virgilio en La Eneida, ambas compuestas en el siglo I a. C., o incluso en La Odisea de Homero, escrita a finales del siglo VIII o principios del siglo VII a.C.! Por otra parte, en el siglo XX, ciertas culturas no occidentales y no cristianas presentan, desde hace mucho tiempo, un modo de sueño segmentado sorprendentemente similar al de los europeos de la época moderna”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Una reliquia cultural

Ekirch ha reconstruido la forma de dormi de los antiguos y la describe con varias fases. “La primera etapa solía designarse con la expresión “first sleep” o, más raramente, “first nap” (“primera siesta”) o, incluso, “dead sleep” (“sueño profundo”). En francés, la expresión utilizada era “premier sommeil” o “premier somme”, en italiano “primo sonno” o “primo sono”, y en latín “primo somno” o “concubia nocte”. El período de vigilia intermedio se llamaba genéricamente “watch” o “watching”. Ambos períodos tenían una duración más o menos comparable. La gente se despertaba después de la medianoche, antes de volver a dormirse por el resto de la noche. Por supuesto, no todo el mundo tenía los mismos horarios para acostarse y levantarse, incluso entre las