El error que cometes al tirar el líquido cuando compras un bote de berberechos

Si hace unos días te descubrimos que con el “agüilla” de un bote de garbanzos cocidos puedes hacer un fantástico merengue o un delicioso mousse de chocolate, hoy te vamos a enseñar qué hacer con el caldo de unos mejillones, unos berberechos, unas almejas al natural o cualquier otro producto de este segmento del mar.

La diferencia de la conserva al natural con la conserva tradicional en aceite, es que en el momento último en el que se añade el aceite, ya sea de oliva o de girasol, en el caso de la conserva al natural, sólo se le añade agua y un punto de sal y no suelen llevar ningún tipo de conservantes, algo que nos permite disfrutar de un sabor natural y puro, con un bajo aporte calórico.

Como en el caso de los garbanzos y su aquafaba, el liquido de las conservas al natural, sobre todo el de productos como los mejillones, berberechos, almejas, navajas... se convierte en un caldo muy versátil que puede potenciar el sabor de muchos de nuestros platos de una manera barata y sencilla.









No exagero si te digo que ese caldillo natural nos ofrece un amplio abanico de posibilidades en la cocina. Con él podemos hacer un aire de navaja, una sorprendente gelatina con sabor a mar, aliñar un cebiche, hacer una vinagreta o potenciar el sabor de una mayonesa. Si hoy cueces pasta no lo dudes, ponle el caldo de unos mejillones al natural y descubre el intenso sabor a mar que ganarán tus tallarines. Una sopa de marisco o pescado, un fumet, unas croquetas de marisco o cualquier otro guiso marinero ganará puntos con este caldo natural que siempre has tirado por el fregadero.

Otra opción muy recomendable es ponerlo en una cubitera y congelarlo. De esta manera siempre tendrás una pastilla de caldo absolutamente natural y deliciosa con la que aderezar tus guisos, algo que también puedes hacer con el caldo resultante de unos mejillones o verberechos al vapor hechos en casa.

¡Salud!