Dormir mal puede hacer que engordes

No dormir lo suficiente o tener un sueño de mala calidad aumenta los riesgos de sufrir hipertensión, tener el colesterol alto y arteriosclerosis (depósitos de grasa que se acumulan en las arterias). Según los investigadores que firman este estudio dormir mal está directamente relacionado con la obesidad, la diabetes y con un empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. También se ha demostrado que dormir demasiado o muy poco aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y muerte. Se ha sugerido que los hábitos de sueño pueden ser un factor que contribuya a recuperar el peso después de una pérdida de peso.

El estudio ha sido realizado por el estudiante de medicina Adrian F. Bogh, el profesor Signe S. Torekov y el estudiante de doctorado Simon B. K. Jensen de la Universidad de Copenhague, Dinamarca y presentado en el último congreso de The European Association for the Study of Obesity









"Fue sorprendente ver cómo la pérdida de peso en adultos con obesidad mejoró la duración y la calidad del sueño en tan poco tiempo, y cómo el ejercicio mientras intentaba mantener el peso conservaba las mejoras en la calidad del sueño", aseguró Bogh. "Además, fue intrigante que los adultos que no duermen lo suficiente o que tienen un sueño de mala calidad después de perder peso parecen tener menos éxito en mantener la pérdida de peso que aquellos que duermen lo suficiente".

DETALLES DEL ESTUDIO

Para examinar la asociación entre el sueño y el aumento de peso, los participantes se agruparon según la duración promedio del sueño (por debajo o por encima de 6 horas/noche) o la calidad del sueño (por debajo o por encima de una puntuación PSQI de 5) en el momento de la aleatorización (después de una dieta baja en calorías). .

Los investigadores encontraron que después de la dieta baja en calorías de 8 semanas, la calidad del sueño y la duración del sueño mejoraron en todos los participantes. En particular, después de un año de mantenimiento del peso, los participantes en los grupos de ejercicio mantuvieron mejoras en la calidad del sueño autoinformadas logradas con la dieta baja en calorías, mientras que los grupos sin ejercicio recayeron (promedio entre la diferencia de grupo 1 punto de puntuación PSQI).

Los análisis también mostraron que los participantes que dormían en promedio menos de 6 horas por noche al comienzo del estudio aumentaron su IMC en 1,3 kg/m2 durante la fase de mantenimiento de peso de 1 año en comparación con los que dormían más (más de 6 horas por noche).

“El hecho de que la salud del sueño estuviera tan estrechamente relacionada con el mantenimiento de la pérdida de peso es importante, ya que muchos de nosotros no dormimos la cantidad de sueño recomendada necesaria para una salud y un funcionamiento óptimos”, dice el profesor Torekov. “La investigación futura que examine las posibles formas de mejorar el sueño en adultos con obesidad será un próximo paso importante para limitar la recuperación de peso. La pérdida de peso mantenida con ejercicio parece prometedora para mejorar el sueño”

