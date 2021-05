Destapan, en La Carolina, a unos estafadores que vendían jamones de bellota "falsificados"

La Guardia Civil de Salamanca, ha investigado a una empresa dedicada al sector alimentario por la venta fraudulenta de productos cárnicos. Para ello se utilizaba ilegalmente la imagen de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Guijuelo para vender los

productos ibéricos. Agentes del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca tuvieron conocimiento de la existencia de una empresa dedicada a la venta de productos curados provenientes del cerdo, la cual poseía dos tiendas físicas en la provincia de Jaén y una página web de venta directa al público, que podría estar vendiendo de forma fraudulenta dichos productos, especialmente jamones.









Para ello estaría usurpando marcas comerciales, especialmente pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Guijuelo e incumpliendo la norma de calidad del ibérico, con el consiguiente perjuicio para los compradores y el riesgo para

la salud pública. Se ha investigado a los responsables de la empresa, un hombre y una mujer residentes en La Carolina (Jaén) con diversos antecedentes policiales, como supuestos autores de los delitos de estafa, contra la propiedad industrial y contra los consumidores.

La investigación llevada a cabo permitió descubrir como la citada empresa comercializaba jamones como “100% bellota” y con origen en la D.O.P Guijuelo, anunciados por un precio ostensiblemente inferior a aquellos comercializados legalmente bajo dicha denominación, con el fin de obtener grandes beneficios económicos. Los agentes constataron las siguientes irregularidades en los productos que ofertaban en su página web de venta al público:

· Carecían de precintos que ampararan dichos productos por la D.O.P Guijuelo.

· Los jamones que contaban con precinto no correspondían con un precinto oficial de la norma de calidad del ibérico, ni de la D.O.P Guijuelo.

· La vitola que portaba el jamón, calificando el producto como jamón ibérico bellota 100%, era incorrecta al no cumplir con la norma de calidad del ibérico e igualmente las estipuladas en la D.O.P Guijuelo. También el orden de la denominación era incorrecto, debiendo ser, en caso de verdad, jamón bellota 100% ibérico.

· La etiqueta comercial tenía impreso un logotipo de la D.O.P Guijuelo, induciendo a pensar al consumidor que se trata de un producto amparado por dicha denominación.

· En la vitola del jamón se observaba el óvalo sanitario con el número de registro sanitario de una empresa productora de ibéricos radicada en la provincia de Salamanca, la cual no tenía conocimiento, ni había prestado su consentimiento para su utilización, no teniendo ninguna relación comercial con la marca comercial autora de los hechos.

· La empresa investigaba carecía de autorización alguna para el uso de las denominaciones “ibérico 100%” y “bellota”.

Por todo ello, los agentes registraron los dos establecimientos físicos que la empresa jamones y embutidos poseía en la provincia de Jaén,

acompañados por veterinarios pertenecientes a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de dichos registros se intervinieron y fueron puestos a disposición judicial más de un millar de vitolas y etiquetas con los logotipos falsificados de la D.O Guijuelo y de varias empresas salmantinas, así como numerosos jamones y lomos ya etiquetados falsamente y dispuestos para su envío. Por parte del veterinario se inmovilizaron varias partidas de jamones y lomos al no poder demostrarse su trazabilidad, ni poder garantizar su aptitud para el consumo.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, que han contado con el apoyo del Equipo de Policial Judicial de Lora del Río (Sevilla) y del Equipo de Protección de la Naturaleza de Jaén.

