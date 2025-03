Va por una calle del centro de Jaén y ve una imagen que le deja sin palabras: "Me parte el alma"

El auge de las redes sociales ha dado voz a aquellos que desean expresar su preocupación por la situación de sus ciudades. Esta vez, ha sido Julia quien ha logrado captar la atención de miles de personas con un vídeo publicado en TikTok que refleja una realidad que muchos jienenses viven día a día: el abandono progresivo de los comercios en las principales calles del centro de Jaén.

En un vídeo cargado de emoción, Julia recorre la capital de provincia, mostrando una imagen que, aunque repetida en muchas ciudades de España, sigue causando un fuerte impacto. Local tras local, el paisaje es desolador. Muchos de ellos están vacíos, otros en alquiler, y algunos ni siquiera tienen previsión de abrir. El texto que acompaña al vídeo es claro: "Me entristece ver cómo no paran de cerrar negocios, en especial la calle Madre Soledad Torres Acosta, una calle llena de vida que está muriendo poco a poco".

En cuestión de horas, el vídeo se ha hecho viral. La empatía colectiva de los jienenses ha encontrado en las palabras de Julia un reflejo de su propia tristeza. La calle Madre Soledad Torres Acosta, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, parece estar perdiendo su identidad. Antes un hervidero de actividad, hoy es solo un triste recordatorio de los tiempos pasados. Y es que, como muchos usuarios han comentado en la publicación, el problema va más allá de la simple pérdida de negocios. Es una cuestión de precios, de una situación económica que parece ahogar al pequeño comercio y que amenaza con cambiar por completo el rostro de la ciudad.

Alamy Stock Photo La ciudad de Jaén en Andalucía, España

Los comentarios no se han hecho esperar. Uno de los más destacados ha sido el de un usuario que menciona: "-50m2 1.300€/mes piden, que sigan así los dueños de los locales", mostrando el alto precio de los alquileres comerciales que obliga a muchos negocios a cerrar. Otros no han tardado en compartir su experiencia personal: "Palabras literales que me dijo un dueño de un local por el que pregunté en el centro: es que si no lo cobro a 1500 prefiero tenerlo cerrado… pues eso". La falta de flexibilidad en los precios y la negativa a ajustar las rentas parece estar forzando a muchos pequeños empresarios a tomar la difícil decisión de cerrar sus puertas.

Pero, ¿por qué está sucediendo esto?

El vídeo también ha generado un aluvión de mensajes de otros usuarios que, aunque no sean de Jaén, reconocen una realidad similar en sus ciudades. "Lo mismo lleva pasando en Almería hace ya años", señala un usuario, sugiriendo que el fenómeno de la desactivación comercial en los centros urbanos no es exclusivo de Jaén. Otros, como "Desde luego nos están dejando el centro que da pena...", expresan su tristeza al ver cómo las zonas más emblemáticas de sus ciudades se vacían, dejando atrás lo que una vez fueron focos de dinamismo y cultura.

Existen múltiples factores que explican esta "muerte lenta" del comercio en las principales calles de las ciudades. La crisis económica, exacerbada por la pandemia, ha dejado a muchos pequeños empresarios con una capacidad limitada para hacer frente a los elevados alquileres. Además, la competencia de las grandes superficies y de las tiendas online ha intensificado aún más la presión sobre los comercios tradicionales. A todo esto se le suman los altos costes operativos y la falta de políticas públicas que protejan a los comercios locales.

No cabe duda de que la situación de los comercios de Jaén, como la de muchas otras ciudades españolas, requiere de un cambio de enfoque. Es necesario replantear el modelo comercial urbano y crear un entorno que favorezca a los pequeños negocios. El cierre de estos locales no es solo un golpe económico; es una pérdida de identidad, de cultura local y de vida comunitaria.

Alamy Stock Photo Calle peatonal en el casco antiguo de Jaén, España

El vídeo de Julia ha conseguido algo más que mostrar una realidad dolorosa: ha puesto sobre la mesa un debate que necesita ser tratado con urgencia. Las ciudades no pueden permitirse perder su esencia, ni permitir que sus calles se vacíen de historia y comercio. Al final, no son solo los edificios los que quedan vacíos, sino las comunidades que los rodean.