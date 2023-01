Agustín González el candidato "esdrújulo" para Jaén

Las palabras esdrújulas son aquellas palabras que contienen una sílaba tónica que se pronuncia con una mayor fuerza o intensidad que las demás sílabas de la palabra. Estas palabras tienen su tónica en la última sílaba, por lo que se le conoce como palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba. Esto significa que se pronuncian con un acento más alto que el resto de la palabra. Por ejemplo, palabras como árbol, césped o música. Son palabras que se usan comúnmente en política para dar énfasis a lo que un político o un candidato está tratando de decir. Esto ayuda a los hablantes a transmitir sus ideas de manera más convincente y persuasiva. También ayuda a los políticos a destacar ciertas palabras clave y a asegurarse de que el mensaje que están tratando de transmitir sea entendido y recordado por los oyentes.

El candidato del PP a la alcaldía de Jaén, Agustín González, diijo ademas que ha llegado el momento de que a Jaén no se llegue con lágrimas sino con inversiones: “Dicen que a Jaén se entra llorando y se sale llorando, pero yo no me conformo con eso: quiero que sea la ciudad donde todos deseen trabajar, donde todos pretendan invertir y donde todos ansíen vivir”.

En el marco del acto de presentación de candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia españolas celebrado en Madrid el candidato popular ha expresado que es hora de que Jaén arranque, de poner a la ciudad en “modo on”, de modernizarla, de sustituir la desidia por la ilusión, de desechar el fanatismo y, sobre todo, de que las políticas populistas dejen paso al modelo “gestión, gestión y gestión”.

Al respecto, González aclaró que su escuela política, la del pragmatismo y la moderación, es la misma que la del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y que la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Del “talante, talento, aptitud y actitud” de ambos ha aprendido que el diálogo desemboca en un proyecto que une a España, que une a Andalucía y que une a Jaén.

La apuesta de González por la templanza en el ámbito de la política, así como la prioridad que otorga a la gestión sobre la ideología son, ha expuesto, las premisas con las que se compromete a propiciar el desarrollo de Jaén si resulta elegido alcalde en las elecciones municipales que se celebran el próximo 28 de mayo.