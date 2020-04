¿Lo estamos haciendo bien frente al coronavirus?

Hoy en nuestro espacio "En buenas manos" hablamos del coronavirus, pero no de cifras de afectados o de muertes. Le pedimos al cirujano Antonio Gómez Ortega que nos explique detalles de esta mortal enfermedad y que nos cuente cómo la estamos combatiendo, para intentar entender algo mejor todo esto que nos está pasando.

Gómez relata en nuestra entrevista que el coronavirus ha puesto a nuestra sanidad y a sus profesionales al limite de su funcionamiento pero de forma parcial. "Hay una parte que está totalmente colapsada mientras que hay otra parte que está anulada. Los hospitales están llenos y las UCIs llenas mientras que las consultas y los quirófanos están vacíos. Se han desviado recursos materiales y humanos hacia el foco del problema, aunque bajo mi punto de vista al principio hemos ido muy por detrás del avance del virus y, por desgracia y, a tenor de los resultados, no parece que haya sido suficiente. Sin embargo me gustaría traer un mensaje de esperanza ya que parece que la presión de la enfermedad está comenzando a descender".

A la pregunta ¿Tenemos armas suficientes para vencer al virus?, Antonio Gómez afirma rotundamente que si. "Disponemos de muchas armas pero son variadas y cada una de ellas esta en distintas manos. La Sanidad está al frente del combate directo pero en la retaguardia existe la mayor de las batallas y es poder parar la progresión del virus y eso es lo que está haciendo la población quedándose en casa y manteniendo las medidas de seguridad recomendadas, aunque a veces algunos no llegan a comprender la importancia real que esto tiene".

Nuestro cirujano de "En buenas manos" aconseja no bajar la guardia. "Lo estamos haciendo muy bien pero en tanto que no exista una vacuna, la capacidad de progresar el virus está ahí. Aunque se aflojen las medidas del estado de alarma y el confinamiento deberíamos mantener las medidas que todos conocemos y que se están convirtiendo en un hábito de vida, lavado de manos, mantener la distancia, uso de guantes y mascarillas. Y acumular todas esas ganas de abrazar y besar para cuando llegue el final y que no se escape ni uno".