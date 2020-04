La Semana Santa de Mario, un chaval de 4º de Primaria

Mario Romero Espadas, es un chaval alumno de 4° de Primaria de SAFA Linares, amante de la Semana Santa desde que estaba en el vientre de su madre, cofrade también, que fue quien le inculcó estos grandes valores a su hijo.

"Esta levantá va por los enfermos de coronavirus que están teniendo una mala racha en los hospitales"

Ayer Domingo de Ramos, el pequeño Marío, regaló a sus paisanos una retransmisión emulando a su ídolo televisivo, Antonio Robles, tertuliano de COPE Jaén y compañero de Televisión Linares con un cuarto de siglo de transmisiones en directo de la Semana Santa de Linares. Mario convirtió su salón en las calles cofrades de Linares para que la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, María Santísima de la Alegría, San Juan Evangelista, San Pedro y Santiago Apóstol, pudieran hacer su Estación de Penitencia.

Mario ejerció de capataz y dedicaba la primera levantá del Maestro "Esta levantá va por los enfermos de coronavirus que están teniendo una mala racha en los hospitales". Capatáz, corneta, caja, locutor de Semana Santa... El pequeño demostró ser un cofrade de los pies a la cabeza. No faltó detalle en su particular retransmisión televisiva. Música cofrade, aplausos, Cruz de Guía, penitentes, Policia Local. No faltó nadie a la cita

En la tarde del Domingo de Ramos, Linares pudo vivir también garcias a Mario la Estación de Penitencia de Hermandad Santa Cena Sacramental y Nuestra Señora de la Paz en la que no faltaron lo sones de su Banda de Cabecera, el imponete paso de la Santa Cena con nuestro padre Jesús y sus doce apóstoles y por supuesto, Nuestra Señora de la Paz.

Seguro que en su canal Semana Santa de Mario, este pequeño cofrade seguirá llevando la Semana Santa de Linares 2020 a todos los cofrades de la ciudad.