Los mejores aceites de Mágina: “Dominus Cosecha Temprana”, “Santuario de Mágina” y “Oro de Cánava”

Son aceites que se convertirán en los máximos representantes del valor diferencial de los zumos de Sierra Mágina en las acciones de promoción llevadas a cabo por el Consejo Regulador. Este reconocimiento se entregará en la XX edición de la Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sierra Mágina que se celebrará en el mes de abril. El jurado, presidido por Anuncia Carpio, estimó que son unos unos aceites fantásticos y que a pesar de ser los tres picuales, tienen unas connotaciones diferentes. «Tienen una complejidad enorme, con todos los herbáceos y además frutales verdes, y un gran equilibrio entre el amargo y el picante, son aceites que les van a encantar al consumidor» apuntó la experta catadora.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha destacado el trabajo realizado desde hace años por esta denominación por fomentar algo que es fundamental para el aceite de oliva, como es la apuesta por la calidad. «Esa es la razón de ser de las denominaciones de origen y sin duda nuestra provincia no estaría en el lugar donde está en este momento si desde las DO no se hubiera trabajado en esta línea» ,



La campaña de la recolección de la aceituna de 2018-2019 en Sierra Mágina ha alcanzado alrededor del 90% de la producción. Hasta el momento se han molturado en torno a 160 millones de kilos de aceituna con un rendimiento medio de 21,45% y se han producido 34,3 millones de litros de aceite, del que 9,9 millones, un 29% del total, ha sido calificado como virgen extra por parte del panel de cata. El Consejo Regulador calcula que la campaña finalizará con una producción cercana a los 180 millones de kilos.