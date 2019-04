El 40% del aceite producido en la DO Sierra de Segura ha sido Virgen Extra

Desde la Denominación de Origen Sierra de Segura toca ir haciendo balance de la campaña 18/19. Con una producción hasta el momento analizada por su Consejo Regulador, de 25.103 Toneladas (tn), la proporción de Virgen Extra es de un 39% (9.728 tn), superando ampliamente a la cantidad producida en la anterior campaña 17/18, donde se obtuvieron 1.750 tn de esta categoría lo que representó el 17,14% del total. A falta de recibir más aceites para su análisis, ya de inferior calidad virgen y lampante, la proporción de virgen extra de este año va a ser netamente superior. Hasta el momento, el virgen analizado es de 13.344 tn (53%) y el lampante 2.031 Tn (8%)

Los datos del Consejo Regulador identifican esta campaña como buena, pero incide que se sigue manteniendo el mayor problema que existe actualmente, que es la gran asimetría que se encuentra entre las 20 almazaras inscritas. Y es que, hasta 9 de ellas han obtenido más de 50% de virgen extra y, por el contrario, 4 entidades no han obtenido kg alguno de esta calidad comercial, y por lo tanto, no puede comercializar aceite con el marchamo de calidad DO Sierra de Segura.

somos parte de una cadena donde todos los eslabones son importantes y en el momento que falle uno, ya no se obtiene la calidad deseada

Este Consejo Regulador tiene claro que para garantía de los consumidores y por una competencia leal entre los agricultores de la Sierra de Segura, las exigencias de calidad mínima de envasado con DO deben estar claramente fijadas, por lo que el aumento de aceite certificado pasa exclusivamente porque se implante mejoras productivas en las almazaras. Sabedor de ello, desde hace dos campañas, el Consejo Regulador está asesorando a las almazaras, dándose ya resultados.

Así ha sido el caso de Ntra. Sra. Del Nazaret de Chiclana de Segura, cooperativa que históricamente no producía aceite de oliva virgen extra y que este año, tras el asesoramiento del Consejo Regulador, ya ha obtenido más de 1.000 tn de esta calidad (extra), lo que supone más del 70 % de su total analizado hasta el momento.

El presidente de esta almazara, Ángel Rodríguez, explica que esta campaña se han puesto en manos del Consejo Regulador, cambiando las sistemáticas de trabajo pro calidad que como se ha demostrado han dado sus frutos. “Las inversiones han sido mínimas, el cambio ha estado en mejorar pautas de trabajo y sobretodo en la motivación del personal. Todos, desde la junta rectora y trabajadores como nuestros agricultores, hemos sabido que somos parte de una cadena donde todos los eslabones son importantes y en el momento que falle uno, ya no se obtiene la calidad deseada”, afirma.

Este año, la Denominación de Origen Protegida “Sierra de Segura”, cumple 40 años de vida, siendo la DO Oleícola más antigua de Andalucía.