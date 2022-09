Vuelve el espectáculo del fútbol sala al Olivo Arena

El palacio provincial de deportes Olivo Arena acoge hoy viernes el primer partido en casa del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala de la temporada 22-23. El encuentro corresponde a la jornada 2 en la que los amarillos reciben al Industrias Santa Coloma. El arbitraje correrá a cargo de Alberto Carrión Álvarez y Jorge González Moreta del colegio de Castilla-La Mancha y Madrid, respectivamente y será retransmitido por la página web de la RFEF.

Jaén Paraíso Interior FS

La afición de Jaén cuenta las horas y los minutos para volver al Olivo Arena y ver una temporada más a su equipo jugando en la élite del fútbol sala español. Tras una exitosa campaña de abonados, en la que el Club volvió a superar la cifra de cinco mil abonados, los guerreros del Jaén Paraíso Interior FS se sentirán de nuevo arropados por toda la fuerza de la Marea Amarilla. Dani Rodríguez no podrá estar presente en la zona de banquillos tras ser castigado con dos partidos de suspensión.

Tras el último entrenamiento, el técnico jienense se dirigió a los medios de comunicación para hablar sobre la última semana y media de trabajo, tras el parón por la convocatoria de las selecciones. “Ha sido una semana y media en la que no hemos podido contar con los cuatro internacionales, por lo que no hemos podido corregir cosas que surgieron en el partido contra el Inter” - explicó Dani Rodríguez. “Hemos ido complementando los entrenamientos con jugadores del filial. Además, hemos hecho un par de partidos amistosos que nos permiten seguir cogiendo ritmo e ir mejorando aquellos aspectos en los que todavía tenemos margen de mejora. Por un lado, una pena que no podamos contar con todos para encarar este partido tan importante para nosotros, aunque todos han viajado sin contratiempos y en estos dos últimos días hemos podido ver cosas de cara a mañana”.

Preguntado por la mentalidad y las ganas del equipo para jugar el primer partido en casa en el que él no podrá sentarse en el banquillo, aseguró que la mentalidad "es ganadora, conscientes de lo importante que es, tras lo que sucedió en la primera jornada en la que no conseguimos hacer un partido positivo ni a nivel de juego ni a nivel de resultado, somos conscientes de la importancia que tiene, la gente está con muchas ganas de comenzar la liga porque este mes de septiembre ha sido diferente. Se han hecho largos estos quince días para volver a la competición". Con respecto a su expulsión, no quiso entrar a valorar lo que sucedió, pero sí afirmó que “en el banquillo estarán tanto Pedro Cuadra como el resto de cuerpo técnico manejando los hilos y tengo la tranquilidad de que el equipo tiene claro lo que tiene que hacer. Ojalá salgan todas las cosas en las que se están trabajando”.

Sobre Industrias, Dani reconoció que “es un rival complicado, aprovecha muy bien sus virtudes y se conocen muy bien, que mantiene el noventa por ciento de la plantilla con respecto al año pasado”. “Además, - continúo - es un equipo muy dinámico, muy intenso, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, con gente que funciona muy bien en el uno contra uno, muy desequilibrante, un equipo que ya demostró contra el Barça en los dos últimos partidos jugados (Copa Cataluña y primer partido de liga) que es un equipo difícil de batir con fluidez en el juego. Nosotros intentaremos aprovechar nuestras cualidades que también son muchas como es el nivel táctico en el que creo que somos superiores. Tenemos que hacer un partido controlado porque Industrias es un equipo que le gusta mucho correr, las transiciones y aprovecha muy bien las pérdidas de balón de medio campo hacia adelante y en eso debemos tener mucho cuidado si no queremos entrar en el juego que a ellos les conviene.”

Industrias Santa Coloma

El equipo catalán, uno de los más veteranos del fútbol sala español, llega a Jaén tras un inicio liguero también con derrota, pero con muy buenas sensaciones con el marcador final de cinco a seis frente al Barça. Industrias Santa Coloma ha fichado nuevo entrenador para esta temporada, Xavier Closas Juan, que, a su vez, contará con las altas de las alas Nil y Bernat Povill procedentes del Barça. Por su parte, dejaron el equipo Drahovsky, Sepe y R. Bermusell.

De su pretemporada iniciada el 13 de agosto, destaca la victoria por goleada precisamente en el partido disputado ese día frente a Aspil-Jumpers Ribera Navarra en el que los de Santa Coloma de Gramanet se impusieron por diez a cuatro. En la Copa Cataluña, fueron derrotados por el Barça en una reñida final con resultado de cinco a cuatro.

Plantilla completa: Borja Puerta, Mario Almagro, Uri Santos, Povill, David Peña, Cardona, D. Álvarez, Corso, Nil Closas, Álex Verdejo, Khalid, Víctor Ramos y Rufino.