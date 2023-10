Victoria 2-4 del Tecnigen Linares en Sant Cugat

Tenía un compromiso importante el Tecnigen Linares en Sant Cugat. Había que vencer para no bajarse del tren en el que el equipo debe viajar, el de arriba, y las jugadoras, lograron, no sin momentos épicos, una trabajada victoria.



El partido lo abrían Mariona Munne y nuestra Andrea Benítez, que cada semana se muestra más sólida y más madura en su juego. La jugadora local logró anotarse en triunfo, pero la jugadora del equipo linarense presentó batallas, especialmente en el segundo y tercer set. Para la segunda escena, las protagonistas serían la búlgara María Yovkova y la capitana del tecnigen, Roxana Istrate, que fue quien logró empatar el encuentro poniendo el 1-1. Para el tercer acto, las protagonistas fueron Chiara Colantoni y la coreana del equpo de Linares, Euncha Ji. Este sería un punto apasionante, que logró anotarse la jugadora tras remontar un 2-0 abajo en el particular.



Con 1-2 a favor, volvía a ser el turno de Roxana Istrate, que lograba deshacerse de Mariona para ampliar la ventaja. Tras esto, Andrea volvía a ser protagonista y, de nuevo, mostraba que tiene un gran futuro, todo esto a pesar de no lograr el triunfo ante Colantoni. Y llegaba el sexto y definitivo set. Las de Linares podían ganar o empatar. Todo dependía de Enchae y de Yovkova. En esta ocasión, la jugadora del Tecnigen Linares comenzaba ganando 2-0 y veía como su rival lograba poner las tablas. El quinto set era definitivo y ese se lo volvió a anotar la jugadora del Tecnigen, que amarraba el triunfo general por el resultado de 2-4.



El próximo encuentro de las jugadoras del Tecnigen será el sábado 11 de Noviembre también en tierras catalanas y ante CTT Tramuntana Figueres.