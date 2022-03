La utilidad que tienen los "pelitos" de los neumáticos de nuestros vehículos cuando están nuevos

Los neumáticos son el único nexo de unión entre el vehículo en el que viajamos y la carretera. Por eso, es tan importante que de manera periódica una vez al mes, vigilemos tanto su desgaste como la presión que deben llevar.

La duración de los neumáticos de un automóvil depende en gran medida de los propios conductores así como de una correcta presión. Llevar los neumáticos con una presión inadecuada provocan una reducción de la superficie de contacto con el asfalto y una disminución del agarre. Esto pone en peligro la seguridad del vehículo y de sus ocupantes. Si la presión es excesiva, se produce un desgaste mayor en la parte central del neumático. Si es demasiado baja, el desgaste de la goma es más irregular, sobre todo en la parte externa.









Como bien sabes un neumático desgastado o con el dibujo por debajo del límite legal (1,6 mm) no cumple su función, por lo que pone en peligro nuestra seguridad y la de los demás, ya que, al reducirse el agarre, tenemos más posibilidades de sufrir patinazos o acuaplanin o incluso un reventón, así que presta mucha atención a tus neumáticos, como decía anteriormente, al menos una vez al mes para, circular tranquilo.

¿Por qué los neumáticos nuevos tienen esos "pelillos"?

Todos los que tenemos coche o motocicleta tenemos que pasar de manera periódica por el taller para sustituir los neumáticos de nuestro vehículo una vez que estos ya no cumplen su cometido por desgaste o deterioro.









Seguramente en alguna ocasión te habrás preguntado qué son o para que sirven esos “pelillos” que presentan los neumáticos nuevos y que técnicamente se llaman "chorros de ventilación". Como es evidente, los neumáticos de cualquier vehículo se fabrican en moldes mediante una carcasa en la que se inyecta mediante unas tomas de admisión el caucho líquido que acabará convirtiéndose en neumático.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En estos moldes hay aire antes de que se inyecte el caucho y es por eso por lo que es necesario que ese aire salga durante la inyección del neumático para evitar que estos acumulen burbujas de aire en su interior, algo que provocaría que la goma fuese defectuosa y por lo tanto insegura. Por ese motivo los moldes del neumático están provistos de unos pequeñísimos orificios para que ese aire salga a la superficie en el inyectado del caucho líquido. Precisamente ese caucho que sale por esos “respiraderos” es el que da lugar a la aparición de esos “pelillos” que tienen todos los neumáticos nuevos.









Cabe decir que estos salientes no aportan nada al neumático en cuanto a seguridad y solo te indican que este no está usado y que efectivamente lo que vas a montar son neumáticos nuevos. No tienen ninguna otra función.