La UPM prevé aumentar un 10% el número de alumnos matriculados en el próximo curso

La Universidad Popular Municipal prevé aumentar en un 10% el número de alumnos matriculados en las dos sedes como en los centros de barrio para el próximo curso 2024/25. Esto se debe al aumento de su oferta formativa, con más de 170 cursos que se van a impartir. Así lo han manifestado tanto la presidenta de la Universidad Popular, Carmen Rueda, como el director de esta institución académica, Manuel Palomares, que han hecho balance del curso académico 2023/24 que concluyó el pasado 31 de mayo.



En este sentido, Carmen Rueda, ha destacado que la Universidad Popular Municipal de Jaén arrancó el curso académico 2023/24 con una cifra positiva: creció más de un 20% el número de matriculaciones en relación al ejercicio anterior. En la sede central y en Sabetay se formalizaron más de 2.582 matrículas para los más de 160 cursos que se ofertaron en ambas sedes. A esta cifra hay que añadir la de las 1.110 matriculaciones que se realizaron en los centros de barrio de la ciudad donde se imparten cursos y talleres de la institución académica. Casi 4.000 alumnos matriculados, unas cifras en niveles pre-pandemia que espera la institución superar en el próximo curso 2024/25, ya que se ha marcado como reto aumentar en un 10% el número de alumnos matriculados.



Carmen Rueda se ha mostrado satisfecha en el balance del curso 2023/24. “La Universidad Popular es formación, es cultura, es educación. Y su ADN ha sido, es y será siempre sus alumnos y monitores. Por este motivo estoy satisfecha, porque desde que llegamos al Ayuntamiento hace casi un año hemos conseguido aumentar el número de alumnos matriculados y se ha abierto la institución a la sociedad y a todos los colectivos sociales”, ha señalado la presidenta del Patronato de la UPMJ que ya piensa en los objetivos del nuevo curso. “Queremos seguir creciendo y para eso nos hemos marcado el reto de aumentar en un 10% el número de alumnos matriculados y de acercar la institución a la Prisión Provincial, donde queremos que se impartan cursos de formación”.





Por su parte, Manuel Palomares, director de la Universidad Popular, ha aludido al crecimiento de matriculaciones en las dos sedes y también al incremento del número de cursos ofertados. “Hemos aumentado las matriculaciones, la oferta académica con más de 160 cursos y talleres. Hemos abierto la institución a la sociedad con la realización de convenios con los colegios profesionales de la ciudad y con colectivos sociales, y lo más importante: la realización de actividades extraordinarias como el Congreso Académico ‘Derecho, Cultura y Ciudadanía’, que este año seguirá celebrándose, o Cuaresma en la Universidad’ que tuvieron una excelente acogida. La UPM está muy viva y muy presente en los jiennenses”.



En el curso 2023/24 la Universidad Popular Municipal apostó, como novedad, por la creación de un plan estratégico que se ocupara de recoger el código deontológico por el que se rige la institución académica. Y en materia educativa, se recuperaron los cursos de Memoria y Estimulación Cognitiva, Mindfulness y se crearon monográficos como son los de Guitarra, Canto Clásico o Flamenco, con una gran aceptación. Además el Patronato de la Universidad Popular Municipal introdujo otros cursos que han tenido una gran repercusión como el de iniciación a la magia o el de formación y educación canina que se ha impartido en el patio exterior de la sede central de la UPM.





‘LA UNIVERSIDAD DE LA NAVIDAD’



Por primera vez en su historia la Universidad Popular Municipal se vistió de gala esta Navidad y organizó no sólo una amplia programación de festivales de música para mostrar el talento de los alumnos y monitores de las distintas especialidades artísticas, que se imparten en la sede central como de la sede Sabetay, sino que contó con un espectáculo de luz y sonido

denominada ‘La Universidad de la Navidad’, en la fachada principal como lateral de la sede de la Avenida de Andalucía.



La dirección de la institución académica quiso que esta Navidad se viviera de manera intensa y, prueba de ello, fue que programó seis actuaciones musicales y un concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música. ‘La Universidad de la Navidad’ es un espectáculo de luz, sonido y decoración que se celebró en su sede de la Avenida de Andalucía. Una iniciativa que contó con una decoración especial con un belén a gran tamaño iluminado en su entrada lateral.



CONGRESO ACADEMICO INTERNACIONAL DERECHO, CULTURA Y CIUDADANÍA



En su programación anual del curso 2023/24 la Universidad Popular Municipal celebró el I Congreso Académico Internacional ‘Derecho, Cultura y Ciudadanía’ en la sede central de la institución académica.



Este evento académico tuvo como objetivo transmitir la actualidad profesional de los operadores jurídicos-culturales y su aporte a la sociedad desde la democracia participativa fusionando estas tres disciplinas. El congreso contó con destacados ponentes que dieron a conocer la realidad de estos sectores, que día a día trabajan en los mismos así como las sinergias que se generan entre ellos.



Pero, además, este congreso permitió rendir homenaje a la figura de Cristina Nestares García-Trevijano, ex concejal de Cultura y Fiestas como también ex presidenta del Patronato de la Universidad Popular en las legislaturas 1999/2003 y 2011/15.



CUARESMA EN LA UNIVERSIDAD



La institución académica ha querido que los jiennenses conozcan las tradiciones de la Semana de Pasión y con tal motivo organizó ‘La Cuaresma en la Universidad Popular’ que se inauguró con una exposición de fotografías de Semana Santa, a cargo del historiador Joaquín Sa´nchez Estrella. Actividades como la repostería donde los jiennenses tuvieron la oportunidad de probar los dulces típicos que se degustan en estas fechas también formó parte de la programación de esta actividad. Pero, además, hubo una charla y proyección de imágenes que, bajo el título ‘Semana Santa de antaño. Usos y costumbres de Jaén’, que ofreció el historiador Francisco Jiménez.



La música cofrade y sacra también tuvo su protagonismo en la programación de ‘Cuaresma en la UPMJ’. En el Teatro Asuán de la sede central de la Universidad Popular, se celebró un concierto de marchas dedicadas a imágenes de Jaén y realizadas por compositores de la capital, a cargo de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Amargura de la Sociedad Filarmónica de Jaén, dirigido por Ramón Fuentes. Y en la capilla del Colegio Cristo Rey tuvo lugar una muestra de música sacra a cargo del taller de canto clásico de la Universidad Popular. Y además se celebró la fase final del concurso de música de cámara, a cargo de los alumnos del Conservatorio Oficial de Música que interpretaron grandes clásicos de la música de cámara.



PROGRAMACION FIN DE CURSO 2023/24



La Universidad Popular Municipal diseñó una ambiciosa programación de actividades para poner el broche de oro al curso académico 2023/24. Canto y baile flamenco, bailes de salón, sevillanas y danza populares, canto clásico o teatro son algunos de los talleres donde los alumnos tuvieronr la oportunidad de escenificar lo aprendido durante el curso. También hubo espacio para los niños, ya que la Universidad Popular programó una exhibición de gimnasia rítmica y un festival de danza moderna infantil, contemporánea y urbana. Y de forma paralela, la Universidad Popular realizó tres exposiciones: fotografía digital, cerámica como de pintura, dibujo y óleo para clausurar el curso.



Una programación que se vio reforzada con el Concierto Requiem de Mozart, bajo la dirección de Francisco Muñoz Bermudo que tuvo lugar el pasado viernes en el Teatro Infanta Leonor.