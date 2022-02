El truco para que tus frituras sean perfectas: qué aceite usar

Dicen los amigos de la Interprofesional de los Aceites de Oliva de España, que a la hora de freír tus platos, igual que en tantas otras cosas de la vida, es tan importante el qué como el cómo.

Dicho esto, debes saber que todos los aceites se oxidan y pierden propiedades al calentarse, pero es el aceite de oliva el que aguanta mejor la temperaturade la fritura, pudiendo llegar hasta los 180ºC sin alterarse ni degradarse.

De hecho, freír los alimentos de una forma adecuada es sinónimo de salud. Así lo acredita la famosa Dieta Mediterránea, que tiene al Aceite de Oliva como a uno de sus pilares básicos. Es más, es el aceite de oliva el que mejor protege a los alimentos, gracias a una crujiente capa que potencia su sabor al mismo tiempo que impide que se empapen de grasa.

Un buen pescaito frito o unas patatas frítas se convierten en un verdadero manjar, siempre y cuando sigas unas sencillas pautas que garantizarán que tus fritos serán un éxito.









Hay variedades como picual o cornicabra, que puede aportar a tus fritos demasiado sabor a aceite ya que su amargor es un poco más alto que el resto de aceites.

Nuestra bloguera de cabecera, Carmina Marínez, cuenta en su blog Carmina en la Cocina que su madre tenía un truco que siempre utilizaba. "Cuando ponía el aceite nuevo, echaba un trozo de pan, un casco de cebolla, una cáscara de limón o un diente de ajo, dependiendo si quería o no darle sabor".

De esa forma, esa primera fritura quitaba todo el amargor del aceite de oliva virgen extra picual. "A eso lo llamaba “desahumar” el aceite, pero si utilizas un aceite de oliva (no virgen, ni extra) no vas a tener ese problema. Aunque te soy sincera: a mí me encanta el pescado con él porque realza su sabor".





Fritos perfectos en solo cuatro pasos