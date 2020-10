Tras el resfriado, ¿qué causa más bajas laborales en España?

Cada 21 de octubre se conmemora el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable (SII), una patología bastante frecuente en nuestro país, donde afecta a más del 10% de la población. Sus síntomas, muchas veces recurrentes, se caracterizan por la presencia de dolor abdominal, hinchazón, flatulencia y alteraciones de las deposiciones. En cuadros agudos, el Síndrome del Intestino Irritable es una patología muy molesta, incluso incapacitante. De hecho, es la segunda patología que más frecuentemente causa absentismo laboral después del resfriado común.

“El principal problema del Síndrome del Intestino Irritable es que los pacientes frecuentemente lo asocian a digestiones pesadas o a haber comido algo en mal estado, lo que dificulta su diagnóstico porque no acuden a su médico”, afirma la Dra. Encarnación Arriaza, directora médica del laboratorio farmacéutico Farmasierra. “Es probable incluso que su incidencia pudiera ser mayor y que no lo sepamos porque no se diagnostique”, añade.

Esta enfermedad es más común en mujeres que en hombres y en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, reduciéndose su incidencia en personas mayores de 65. Existen tres tipos de Colon Irritable: SII-E, que cursa con estreñimiento y afecta más a mujeres; SII-D, más frecuente en hombres y que les provoca diarrea; y SII-A, que alterna ambos trastornos.

Causa y origen desconocido

“No se conocen las causas exactas del Síndrome del Intestino Irritable. Probablemente sea una confluencia de varias. Lo que sí sabemos es que se produce una alteración de la función de la barrera intestinal y altera la microbiota, dejando pasar patógenos y sustancias irritantes del intestino a las capas más internas provocando irritación”, ha explicado la Dra. Arriaza. “Es por eso por lo que los tratamientos más eficaces para combatir el Síndrome del Intestino Irritable incluyen productos basados en probióticos específicos, que permitan recuperar la salud de la microbiota del paciente”.

La doctora ha apuntado también que la formación de los profesionales sanitarios en la identificación de los síntomas para la detección de la enfermedad es de vital importancia. Por ello, el laboratorio Farmasierra ha incluido un módulo sobre Colon Irritable en su extenso proyecto de formación a profesionales, que se celebra en Granada este 21 de octubre de la mano del doctor Javier Garcia Verdejo, de la Unidad de Aparato Digestivo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.