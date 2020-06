Stephen King la “lía” con el AOVE

What is the deal with “extra virgin”olive oil? Is that like “extra unique?” Esta ha sido la pregunta que el escritor norteamericano, Stephen King, ha realizado en su cuenta de twitter y que ha generado miles de reacciones para intentar explicarle, al genio de la literatura del terror, lo que significa el apellido “virgen extra” en la etiqueta del aceite de oliva.

El novelita de Maine se interesaba ¿Cuál es el trato con el aceite de oliva "virgen extra"? ¿Es eso como "extra único"? a partir de ese momento ha habido un aluvión de respuestas llegadas desde todo el mundo, no sólo relacionado con el olivar y con el aceite, también aficionados a la buena gastronomía y, por qué no, a las historias de pesadilla. Desde Jaén se invitaba al creador de Carrie a venir de tapas a Andlaucía

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es el mejor de todos los aceites, y si quieres hacer un poco de Oleoturismo, en Jaén (España) te esperamos. �� — Tapeando Jaén (@Tapeandojaen) June 17, 2020

Entre las miles de respuestas que King sigue recibiendo se encuentran las que van desde la broma o la sorpresa a las que se ciñen a la pregunta y le responden que: el aceite de oliva es puro zumo de aceituna y que se consigue sólo con presionar al fruto con medios mecánicos sin que intervengan más elementos.

Aunque hay muchos que no se pueden resistir a hacer referencias al mundo literario del escritor estadounidense y hacen bromas con las galletas, el chocolate y Carrie

Is it kinda like chocolate chip cookies with dried carries? pic.twitter.com/HAtNZU4JI5 — Neferast (@Neferast) June 17, 2020

Casi 30000 personas ya han reaccionado al mensaje de King y son miles de personas las que están acercándose al AOVE, al aceite de oliva virgen extra, que cómo pregunta el escritos es "único" ya que es la mejor grasa vegetal para consumir ya que su consumo es bueno para la salud y pilar de la dieta mediterránea. De cualquier manera la campaña de promoción del aceite, aunque haya surgido de manera espontánea, está ayudando a que se conozca uno de los productos que sustentan la marca España por su calidad.