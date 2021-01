Sorpresa por la "desaparición" de Jaén de una prestigiosa guía turística alemana

La editorial alemana Dumont está especializada en publicar libros y guías de viaje. Se trata de una de las más reputadas editoriales en este tipo de publicaciones por lo que no ha pasado desapercibido el "olvido" de la provincia de Jaén en el mapa de Andalucía. Celeste, uan usuaria de Twitter señalaba que a Jaén la habían borrado, literlamente del mapa diciendo, "Estoy llorando muy fuertemente #Jaénexiste

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. No falta el sentido del humor para señalar "la errata". Jesús Flea comentaba "como te has ido no te has enterado, Juanma Moreno ha vendido Jaén y ahora somos murcianos". PPpinto respondía con sorna "Jaen nunca ha sido Andalucia siempre ha sido una region independiente"

Como te has ido no te has enterado, Juanma Moreno ha vendido Jaén y ahora somos murcianos

Hay hasta quien compara a Jaén con la desaparecida Atlántida

en diciembre vi un documental de que Jaén sería una ciudad gemela de Atlántida...o sea, puede que igual no exista y estamos empadronados en otra dimensión

Y otros que dudan si los de Jaén son en relaidad de Córdoba o de Granada