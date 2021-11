Salud y Familias invertirá 7 millones de euros en el nuevo Centro de Salud Alameda

La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García; el director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, José Antonio Miranda; la delegada territorial de Salud y Familias en la provincia de Jaén, Trinidad Rus; la directora gerente del Distrito Jaén, Jaén Sur, Sandra Moraleda; el director gerente del Hospital Universitario de Jaén, Javier La Rosa; el director económico del Distrito Sanitario Jaén, Jaén Sur, José Antonio Pérez Valenzuela, y el director de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Jaén, Ventura Olea, han visitado los terrenos del antiguo campo hípico de la ciudad de Jaén en los que se levanta la estructura de un fallido aparcamiento municipal que servirá de base para el futuro Centro de Salud de la Unidad de Gestión Clínica de Belén.

Catalina García ha señalado que la Consejería de Salud y Familias “va a invertir 7 millones de euros para hacer realidad la construcción y equipamiento del nuevo Centro de Salud Alameda”, detallando que “del total del presupuesto estimado, 4,2 millones de euros corresponden a la construcción de la nueva infraestructura, mientras que el resto se destinará a terminar la cubierta de la actual estructura, que se convertirá en una zona verde, el cerramiento de las tres plantas de la que consta y el adecentamiento y ajardinamiento de toda la zona colindante al edificio, que a día de hoy se encuentra abandonado, así como para crear los accesos peatonales previstos y para el tráfico rodado”.

La viceconsejera ha señalado que la Consejería asumirá, una vez se haga efectiva la mutación demanial de la parcela, la financiación completa del proyecto, en el marco de un convenio que se rubricará con el Ayuntamiento de Jaén, que no dispone de la capacidad requerida para acometer en este momento la inversión que le correspondería, “de manera que se agiliza la operación y se desbloquea después de más de una década la situación de abandono que padece la zona”.

De 620 metros cuadrados a 2.100

Catalina García ha explicado que el actual Centro de Salud de Belén, que da cobertura a una población de 11.500 personas de diferentes barrios del centro y el sur de la ciudad, a las urbanizaciones de Cerro Molina y Entrecaminos, la Yuca, Puente Nuevo y centros sociosanitarios como Altos del Jontoya, Virgen de la Capilla o el de Aprompsi, cuenta con 620 metros cuadrados de superficie sin posibilidad de ampliación. “Esto implica que el centro no disponga de las áreas asistenciales ni de los espacios mínimos dispuestos en el programa funcional del mismo por lo que no puede desarrollar la cartera de servicios”. Además, ha destacado que “las instalaciones han sufrido numerosas reformas provocando la reducción de espacios comunes y la incorporación de profesionales y servicios que no responden a una planificación definida, por lo que se han acentuado los problemas de habitabilidad, accesibilidad y confort”.

La viceconsejera ha subrayado que la parcela del antiguo campo hípico de Jaén suma 3.200 metros cuadrados y ha especificado que el edificio contará con 2.100 metros cuadrados útiles, “lo que va a permitir no sólo el traslado del Centro de Salud, sino estar preparado para asumir el crecimiento poblacional de la zona y proceder a la descongestión de otros centros como el de San Felipe, el Virgen de la Capilla y la Unidad de Salud Mental Comunitaria, que ocupa un local en régimen de alquiler en la Avenida de las Cruces, que no cumple con las necesidades de espacio que se contemplan en la Guía de Diseño de Salud Mental, demanda histórica de los profesionales del equipo de la especialidad, que tienen que compartir consulta entre ellos”.

De este modo, el nuevo Centro de Salud acogerá las instalaciones de esta unidad, que en la actualidad cuenta con un máximo de 115 metros cuadrados del local alquilado que comparte con Atención a la Salud mental de tercer nivel, a pesar de prestar otros servicios. En este local, en el que se atiende a la población derivada de la zona sur de la ciudad de Jaén, Mengíbar, Mancha Real, Cambil, Huelma y Torredelcampo, ocupa cuatro consultas y un recibidor, a pesar de que son 8 los facultativos que trabajan en la unidad, por lo que tienen que compartir espacios y la confidencialidad de los pacientes no está garantizada.

Al respecto, Catalina García ha enfatizado que “en la futura ubicación se han previsto para esta unidad un total de 410 metros cuadrados de los más de 2.100 del nuevo edificio, permitiendo la ampliación del espacio del que dispone y que al mismo tiempo, el tercer nivel de atención de salud mental pueda expandirse en el actual local de Las Cruces y mejorar sus servicios”.

Nuevo programa funcional

El futuro Centro de Salud contará con un nuevo programa funcional que, tal y como ha detallado Catalina García “dará respuesta a la labor asistencial y de gestión de casos de 52 profesionales”. De ellos, 42 pertenecerán al propio centro: 6 médicos de Familia, 6 enfermeros de Familia; 3 médicos y 3 enfermeros de un cupo procedente del Centro de Salud de San Felipe; los respectivos del cupo que se trasladó transitoriamente al Virgen de la Capilla en marzo de 2021; los propios de un tercer cupo para reorganizar y dar respuesta a la expansión de la zona de la Ronda Sur de la ciudad; 2 pediatras, 8 residentes de Medicina de Familia, una enfermera gestora de casos, un trabajador social, una matrona, 2 auxiliares de enfermería y 3 auxiliares administrativos, 2 veterinarios y 2 celadores. Los otros 10 profesionales corresponden a la Unidad de Salud Comunitaria Jaén Sur: 4 psiquiatras, 2 MIR, de Psiquiatría y Medicina de Familia, 2 enfermeros de salud mental y un administrativo.

La viceconsejera ha concluido que, “en definitiva, con la nueva infraestructura estamos dando respuesta a la demanda asistencial de un amplio núcleo de población de la capital jiennense, unas 45.000 personas de las zonas Centro, Sur y Suroeste, que va a ver mejorada de manera ostensible la calidad del servicio que recibe, puesto que se descongestionan los centros de salud de San Felipe y Virgen de la Capilla y se amplían las instalaciones de la Unidad de Salud Mental Comunitaria Jaén Sur, solucionando del mismo modo un problema que arrastra la ciudad desde la primera década de este siglo al dar uso a un espacio abandonado que se había convertido en uno de los principales problemas del Ayuntamiento de Jaén y en un foco de insalubridad en la ciudad”.

“Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020 – 2030 que en toda Andalucía ha destinado 300 millones de euros para 1.000 actuaciones. En la provincia de Jaén han sido 12,3 millones de euros durante 2020 y 9 millones de euros los que ya se han invertido durante este año 2021” ha recordado Catalina García.

