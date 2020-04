Se salta un control en Jaén con su madre en la moto, tiene un accidente y agrede a un policía

No sólo se saltó el confinamiento si no que lo hizo a toda velocidad en un ciclomotor con su madre en la parte de atrás cómo copiloto. Además desoyó las órdenes de detenerse en un control de la Policía Nacional, tuvieron una caída y cuando los agentes intentaban auxiliar a la señora el hijo de ésta golpeó a un policía, tan violentamente, que tuvo que ser intervenido en el hospital. El parte policial no puede ser mas esclarecedor:

Los agentes se encontraban controlando las órdenes emanadas del Real Decreto de Estado Alarma en la Carretera de la Circunvalación de la capital, donde se había establecido un control de identificación al respecto, cuando observaron circulando un ciclomotor ocupado por dos personas; un hombre y una mujer. Al serle requerida y ordenada reiterativamente la detención del vehículo con el fin de comprobar la identidad de los ocupantes, el arrestado hizo caso omiso de los agentes, dándose a la fuga acelerando su vehículo.

Conducción temeraria

Los agentes al contemplar la maniobra de evasión y huida, iniciaron su persecución alertando con los dispositivos de señales y alocución de que pusiera punto final a su alocada fuga. La negligencia del arrestado y su temeridad fue clara en su desplazamiento, ya que no solo superó la velocidad permitida para eludir a los agentes, sino que además, en varias ocasiones invadió el carril contrario, teniendo varios vehículos que esquivarlo para evitar la colisión que pudo suceder, concretamente contra un turismo.

En un momento de su huida, el arrestado perdió el control del ciclomotor cayendo al suelo tanto él como su madre. Los agentes al observar el accidente, se dispusieron a auxiliarles, manifestando la madre del detenido que había pasado mucho miedo y que en todo momento pedía y suplicaba a su hijo que se detuviera e hiciera caso a los agentes.

Le rompe la mano al policía

Uno de los policías se dirigió a auxiliar al arrestado, quien, presuntamente lejos de deponer su actitud, se resistió a ser ayudado, arremetiendo contra el agente que resultó herido y tuvo que ser atendido en un centro sanitario donde se le efectuó una intervención quirúrgica en su mano derecha al tenerla fracturada.

También te puede interesar

Se salta un control cuadriplicando la tasa de alcoholemia

Se viste de flamenca y se salta el confinamiento