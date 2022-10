Salomé Alfonso e Ignacio Fontes ganan la XXXIV Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo

La campeona portuguesa Salomé Alfonso, plata en el Europeo de 2021, y el granadino Ignacio Fontes, finalista de 1.500 en Tokio y en los mundiales de Oregon y europeo de Munich y medalla de bronce en esta distancia en los Campeonatos de España, han ganado en Jaén la XXXIV Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo.

La carrera, celebrada en el marco de la Feria de San Lucas, destacó por "un gran ambiente en las gradas", instaladas por el Patronato Municipal de Deportes en la calle Virgen de la Cabeza para hacer aún más partícipe a los aficionados al atletismo y contribuir a que los corredores se sientan más arropados, según ha informado el Ayuntamiento.

Han sido más de 200 las personas inscritas en esta edición, desde las categorías infantiles hasta los máster, que este miércoles se midieron en los 1.609 metros reglamentarios hasta que llegó el momento de la élite masculina y femenina.

En este caso, Salomé Alfonso se ha alzado con la victoria con un tiempo de cuatro minutos y 53 segundos, seguida de Solange Pereira, a dos segundos, y Naima Ait Alibou, con 4,56. Por su parte, Ignacio Fontes ha ganado con cuatro minutos y 16 segundos, seguido de Mohamed Katir, con 4,17 y Adam Maijó, con la misma marca, a la zaga.

Mención especial merece Kevin López. Con una "apabullante" trayectoria, que incluye 13 campeonatos de España, dos participaciones olímpicas y medallas en europeos, se ha despedido de la primera línea del atletismo en la milla jiennense, donde hizo cuatro minutos y 23 segundos que le llevaron al décimo puesto.

"En lo deportivo, he estado bastante bien, a pesar de no haber estado muy en forma. En cuanto a emociones, no ha podido ser mejor despedida", aseguró en la meta, visiblemente emocionado. López fue homenajeado por sus compañeros y compañeras, que lo alzaron a hombros y le hicieron el pasillo en reconocimiento a su carrera.

Junto a los citados atletas, la prueba de élite ha estado representada también por Mariano García, récord de España de 800 y campeón del mundo en esta distancia en pista cubierta; Gonzalo García, sexto en 1.500 en los europeos; Carla Gallardo, campeona de España de Campo a Través en el nacional que acogió Jaén; María Forero, quinta en el campeonato del Mundo, e Irene Sánchez, referente nacional en 3.000 obstáculos, con seis títulos de España.

Igualmente, participaron Zoya Naumov, Lucía Pianacchio, Beatriz Álvarez, Carolina Robles, Daniela García, Dani Arce, Fernando Carro, Jesús Gómez, Pol Oriach, Sergio Paniagua o los jiennenses Natalia Romero y Sebas Martos. Esther Guerrero, con 13 campeonatos de España en 800 y 1.500, iba a disputar la prueba, pero no pudo hacerlo por lesión, aunque disfrutó de ella entre el público.

La XXXIV Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo tuvo lugar un día después de la II Gala Nacional de Atletismo 'Jaén, Jaén auténtica'. En ella se distinguió al 'speaker' Gaspar Molina y a figuras como Kevin López, Gonzalo García, María Forero, Mohamed Katir, Carla Gallardo, Miguel Mostaza, Gabriel Lorente, el Club Unicaja Jaén de Atletismo y la Caja Rural.

"Esto suma a nuestro propósito de lograr ser Ciudad Europea del Deporte y en nuestro afán por mantener a Jaén como referente del atletismo nacional e internacional", ha manifestado el concejal de Deportes, Carlos Alberca.