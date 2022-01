Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) estalla contra Alberto Garzón: "¿Hasta cuando?"

Continúan las reacciones a las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre al sector ganadero-cárnico tras asegurar que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados" en una entrevista al diario británico The Guardian.

El último en contestar de manera contundente a Garzón ha sido Ramón Arcusa, componente del Dúo Dinámico quien no a dudado en tildar de cretino al ministro de Consumo. “Que ese tipo, en vez de trabajar para mejorar las granjas se pase el día diciendo chorradas o poniendo a parir a España en el extranjero siendo ministro es para hacérselo mirar” asevera Arcusa en su cuenta de Twitter.









Pero este no ha sido el único tuit con el que el artista ha cargado con dureza contra Garzón. “¿Hasta cuándo tendremos que soportar, de este des(Gobierno), ministros cretinos como este Garzón? Exigimos dimisión inmediata” escribía el cantante quien además pedía “algo de cultura” al responsable de Consumo: “la palabra DESPROPORCIONAL que utiliza nuestro ministro (aunque entendamos lo que quiere decir) NO EXISTE en el diccionario de la RAE”. También criticó las faltas de ortografía del ministro en la transcripción que el propio Garzón hizo de su entrevista en The Guardian.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar, de este des(Gobierno), ministros cretinos como este Garzón? Exigimos dimisión inmediata. pic.twitter.com/c2W2Lx7vbi — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) January 5, 2022





"El problema es que eso se puede decir en casa y aún. Lo que no hay que hacer es decirlo en el extranjero. Que se dedique Grarzón a GESTIONAR mejor lo que critica en vez de criticarlo. Ese sería su trabajo por el que se le paga. Supongo", lamentaba el Ramón Arcusa.

Desde que se conocieron las polémicas declaraciones, el sector agroganadero español no ha dejado de pedir la dimisión del ministro Garzón por sus "continuos ataque". Asaja incluso ha pedido al presidente Sánchez que suprima el Ministerio de Consumo, ya que considera que "solo se dedica a atacar al sector ganadero".