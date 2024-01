Qué es la "renuncia silenciosa" que se extiende entre los trabajadores

En el contexto laboral, la expresión "renuncia silenciosa" podría referirse a una situación en la que un empleado, aunque no presenta formalmente una carta de renuncia o aviso de su intención de dejar el trabajo, demuestra su descontento o insatisfacción a través de su comportamiento, actitudes o ausencias no justificadas.



Esta forma de renuncia puede manifestarse de diversas maneras, como la disminución de la productividad, la falta de compromiso, la evitación de responsabilidades adicionales, el alejamiento emocional o la falta de interés en las tareas laborales. Es importante destacar que, aunque la renuncia silenciosa puede ser evidente para los colegas y supervisores, a menudo no se formaliza con una notificación oficial por parte del empleado.

el cambio de mentalidad en los trabajadores causado por la pandemia. Actualmente, los empleados valoran más su tiempo y calidad de vida







Las razones detrás de una renuncia silenciosa pueden ser diversas, incluyendo la insatisfacción laboral, problemas de relaciones interpersonales, falta de reconocimiento o recompensa, entre otros. Es crucial que los empleadores estén atentos a las señales de una renuncia silenciosa para abordar cualquier problema subyacente y buscar soluciones antes de que la situación empeore.

Si un empleado está experimentando problemas o insatisfacciones en el trabajo, se recomienda la comunicación abierta y el diálogo para abordar y resolver los problemas antes de que resulten en una renuncia formal o en una renuncia silenciosa. Además, los empleadores también pueden implementar medidas para mejorar el ambiente laboral y la satisfacción de los empleados, fomentando así un entorno más positivo y productivo.

ESTUDIO GALLUP

La retención de talento se ha convertido durante los últimos años en una de las mayores preocupaciones para las empresas en nuestro país. De hecho, según la última encuesta publicada por Gallup, tan solo el 10% de los trabajadores en España se encuentran comprometidos con su empresa, un dato que dificulta, en gran medida, que desarrollen una carrera prolongada en la misma.

Uno de los fenómenos que más ha aumentado como consecuencia de este hecho es el del quiet quitting o la renuncia silenciosa. Esta práctica se produce cuando, debido a su insatisfacción, un empleado se limita a hacer lo mínimo posible para mantener su puesto de trabajo, un comportamiento que indica su falta de compromiso con la compañía. Según el estudio mencionado, este hecho ya afecta a casi 6 de cada 10 personas en nuestro país (59%).

Tal y como explica Laia Navarro, docente de Deusto Formacióny experta en recursos humanos, “entre las causas que han provocado el aumento de este fenómeno en nuestro país destaca el cambio de mentalidad en los trabajadores causado por la pandemia. Actualmente, los empleados valoran más su tiempo y calidad de vida, optando por abandonar trabajos insatisfactorios y buscar opciones que se adapten a sus necesidades”.

Unido a esto, “la renuncia silenciosa también surge como una forma de evitar conflictos y dejar el trabajo sin llamar la atención y, además, protege la reputación profesional del empleado al considerarla como una salida más natural”, añade la especialista. “Todo ello, combinado con políticas de Recursos Humanos inadecuadas como la fata de reconocimiento, salarios insatisfactorios, carencia de oportunidades de desarrollo o exceso en la carga de trabajo, provocan este gran aumento en la insatisfacción y en el quiet quitting”, concluye Navarro.

