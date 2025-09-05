Primark abre una nueva tienda en Jaén

Primark, la compañía internacional de retail, ha abierto hoy las puertas de su nueva tienda en Jaén, situada en el Centro Comercial Jaén Plaza. Se trata de la primera tienda en la ciudad y la número 67 de la compañía en España. Esta apertura ha creado más de 100 posiciones de empleo en la comunidad local.

Con más de 2.500 metros cuadrados de espacio comercial, todo en una planta, la nueva tienda ofrece la fantástica experiencia en tienda por la que Primark es conocida y apreciada y una amplia gama de productos, todo a precios increíbles que encantarán a los clientes de Primark Jaén Plaza. Desde productos básicos de uso diario como ropa vaquera y para dormir, hasta las últimas tendencias en moda, belleza, ocio y hogar, los clientes podrán disfrutar de compras de gran calidad en la nueva tienda del Centro Comercial Jaén Plaza.

Primark está comprometida a ofrecer productos más sostenibles al alcance de todos. La compañía de retail ya ha conseguido que el 66% de su ropa esté fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2030. A principios de este año, el retailer puso en marcha su programa de recogida de textiles en todas las tiendas de España, por el que los clientes pueden depositar la ropa, el calzado, los accesorios y los textiles para el hogar que deseen, independientemente de su marca o estado, en los puntos de recogida designados en las tiendas Primark. En colaboración con Yellow Octopus, Primark garantiza que estos artículos se reutilicen o reciclen. Los fondos generados por esta iniciativa se destinarán a los programas mundiales de UNICEF, que ofrecen a los niños un mejor acceso a la educación, la atención sanitaria y la ayuda de emergencia. Primark Jaén también participará en este programa y tendrá una de las cajas de recogida en la tienda.

Esther de las Heras, directora de ventas de Primark Iberia, destacó: “Hoy es un momento muy especial para Primark: inauguramos oficialmente nuestra primera tienda en la provincia de Jaén. Este esperado lanzamiento representa la culminación de meses de arduo trabajo y dedicación de nuestros equipos en toda España, y estamos muy agradecidos por su determinación y perseverancia. Nos entusiasma dar la bienvenida a nuestros clientes a este nuevo espacio y ofrecerles nuestra excelente gama de ropa a precios asequibles. La apertura en Jaén Plaza también nos permite profundizar nuestra conexión con Andalucía, seguir creando empleo local y acercar la experiencia Primark a aún más personas en toda la región”.

Julio Romero, Gerente del Centro Comercial Jaén Plaza afirmó: “La llegada de Primark marca un nuevo hito para Jaén Plaza. Es una apertura muy esperada y confiamos en que la respuesta del público sea extraordinaria. Esta incorporación refuerza claramente nuestra propuesta comercial y nos anima a seguir trabajando para ofrecer una experiencia cada vez más completa, cercana y atractiva para todos los jiennenses.”

Fernando Zurita, Director de Desarrollo del Grupo Alvores comentó: “Hoy es un día de enorme satisfacción para todo el equipo que ha trabajado en este proyecto. Ver las puertas de Primark abiertas en Jaén Plaza es el resultado de muchos meses de esfuerzo y planificación, y,

sobre todo, de una apuesta firme por seguir impulsando el crecimiento económico y comercial de Jaén. Esta apertura no solo mejora la experiencia de quienes nos visitan, sino que también genera empleo y dinamiza el entorno. Estamos muy orgullosos de seguir sumando grandes hitos a la historia de este centro.”

La apertura de Primark en Jaén Plaza marca la finalización del programa de inversión de 100 millones de euros anunciado por Primark en noviembre de 2022. Como parte de este programa, Primark anunció planes para abrir ocho nuevas tiendas, una ampliación y la renovación y modernización de varias tiendas existentes, con trabajos que se llevarían a cabo entre 2023 y 2025. Además de las ocho tiendas comprometidas, Primark abrió otras dos nuevas tiendas en 2025 en centros comerciales de Lugo y Zaragoza y otra en Rivas Vaciamadrid en 2024.