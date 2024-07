Precios de ruina para los agricultores andaluces: El espejismo de las estadísticas oficiales

Los datos macroeconómicos pueden presentar una realidad, pero el día a día de los agricultores y ganaderos andaluces cuenta otra historia. A pesar de las estadísticas oficiales que sugieren que el campo no está sufriendo, la realidad es muy distinta. UPA Andalucía denuncia nuevamente esta discrepancia en un mes de julio que muestra la gran diferencia entre los precios en el campo y en la mesa. “Seguimos cobrando precios de ruina por nuestros productos mientras que los consumidores pagan hasta un 1.000% más en muchos casos en los supermercados. La diferencia entre lo que recibimos y lo que se paga en las tiendas es desorbitada. Todos los productos consolidan la tendencia negativa para los dos eslabones más débiles de la cadena alimentaria. Entre ellos destacan el maíz dulce, con una diferencia de hasta el 2.400%. Le siguen la naranja, el limón y el tomate, que se venden con incrementos superiores al 1.000% respecto a lo que nos pagan a nosotros”, critica el vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía, Francisco Moscoso.



Estos precios de ruina afectan a todas las provincias, con especial perjuicio en los cultivos de temporada. “La sandía y el melón, productos estrella del verano, tienen una diferencia del 547% y del 466%, respectivamente, entre lo que nos pagan a nosotros y lo que pagan los consumidores. Mientras que en origen la sandía está a 21 céntimos, en los supermercados la encontramos a 1,36 de media. El melón, de 30 céntimos en origen a 1,70 euros en destino. Y así sucede con todos los productos, porque los agricultores sufrimos la política abusiva y especulativa de los intermediarios y de la gran distribución”, lamenta Francisco Moscoso.



La falta de agua y riego también ha provocado que muchos cultivos, como el ajo y la cebolla, no se hayan sembrado en provincias como Córdoba, lo que ha incrementado los precios en destino mientras que los ha hundido en origen. “El ajo se nos ha pagado a 1,30 euros el kilo, mientras el consumidor ha tenido que abonar hasta 7 euros. En cuanto a la cebolla, la situación es peor: nos han pagado 0,27 céntimos y el consumidor ha pagado hasta 1,85 euros por kilo. Son diferencias inasumibles para los dos eslabones más débiles de la cadena”, insiste Moscoso.



Moscoso continúa su balance: “El cereal también está por los suelos. El trigo duro se paga a 0,30 el kilo y el blando a 0,25. Aunque ha habido más producción, los precios irrisorios no cubren los costes, que han aumentado considerablemente. Los especuladores aprovechan para tirar los precios hacia abajo, impidiéndonos vivir dignamente de nuestro trabajo. Estamos cansados de la especulación en una jungla donde impera la política abusiva del más fuerte”. Ante esta situación, UPA Andalucía apuesta por la Ley de la Cadena Alimentaria: “Es un gran instrumento, pero necesitamos que se cumpla en su totalidad, que haya más sanciones ejemplares, que se cumplan los contratos, que las administraciones autonómicas hagan los controles preceptivos y, sobre todo, que se ponga en marcha un Observatorio de Márgenes Comerciales para que todos conozcan los beneficios de cada actor de la cadena”, concluye Moscoso.