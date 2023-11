El Black Friday, una tradición comercial originada en los Estados Unidos, ha encontrado, sin duda, su hueco en la sociedad española, convirtiéndose en una fechal muy esperada por los consumidores ávidos de ofertas y descuentos. Este fenómeno, que tiene lugar el día siguiente al Día de Acción de Gracias en los EE.UU., aterrizó en España a principios de la década de 2010, cuando algunas grandes empresas internacionales y tiendas en línea comenzaron a importar la tradición estadounidense. El atractivo de las ofertas irresistibles y los descuentos significativos pronto capturó la atención de los consumidores españoles, y lo que comenzó tímidamente se convirtió rápidamente en un evento masivo que marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas.





Planificación y comparación: Claves para aprovechar al máximo el Black Friday





El Black Friday ha dejado de ser simplemente una oportunidad para comprar regalos navideños a precios reducidos. Se ha convertido en un evento social, donde los consumidores planifican y esperan con anticipación para aprovechar las ofertas especiales. La creciente popularidad de este día ha llevado a que muchas empresas ofrezcan descuentos no solo en productos, sino también en servicios, lo que amplía aún más el atractivo del Black Friday. Además, la tendencia ha llevado a la creación de eventos similares, como el Cyber Monday, extendiendo el período de descuentos y oportunidades para los consumidores.

Con el auge del comercio electrónico, el Black Friday se ha vuelto cada vez más digital. Las ofertas on line son tan comunes como las ofertas en tiendas físicas, y muchos consumidores prefieren realizar compras en línea para evitar las multitudes.

Comprar en el Black Friday sí, pero con cabeza

El Black Friday en España ha pasado de ser una novedad a convertirse en una tradición arraigada en la cultura de compras. Con la planificación adecuada y la atención a los detalles, los consumidores pueden aprovechar al máximo este día de ofertas, garantizando compras inteligentes y satisfactorias.

Comparación de precios: No todas las ofertas son igualmente beneficiosas. Compara precios en diferentes tiendas para asegurarte de obtener la mejor oferta posible

Mantente informado: Suscríbete a boletines y sigue a tus tiendas favoritas en redes sociales para recibir actualizaciones sobre ofertas especiales y descuentos exclusivos

Compra segura: Prefiere sitios web y tiendas reconocidas para garantizar la seguridad de tus transacciones. Verifica las políticas de devolución y los términos de garantía

Condiciones de envío: Asegúrate de conocer las condiciones de envío, especialmente si estás comprando en línea. Algunas tiendas ofrecen envío gratuito durante el Black Friday

Prioriza necesidades: En medio de las tentadoras ofertas, recuerda priorizar tus necesidades sobre los caprichos. Comprar de manera reflexiva te ayudará a maximizar tu inversión

Buy Nothing Day

En contraste con el Black Friday, algunos colectivos y movimientos promueven el "Buy Nothing Day" (Día de No Comprar Nada), una iniciativa contracultural que se originó como una respuesta al consumismo excesivo asociado con eventos comerciales como el Black Friday. La idea detrás de "Buy Nothing Day" es fomentar la reflexión sobre el impacto del consumismo en la sociedad y el medio ambiente.



Esta jornada, que suele celebrarse el último viernes de noviembre, coincide con el Black Friday en los Estados Unidos y con el inicio de la temporada de compras navideñas. La campaña alienta a las personas a abstenerse de realizar compras durante este día y, en cambio, dedicar tiempo a actividades que no involucren transacciones comerciales.