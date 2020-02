El olivar de Jaén “sigue apretando”, como aconsejó Pablo Iglesias, y convoca este lunes 97 concentraciones

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaoliva continúan así con el calendario de movilizaciones y han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que respondan masivamente.

No hay municipio en Jaén, como primera provincia productora de aceite de oliva, que se haya desmarcado de esta iniciativa que cuenta no solo con el apoyo de los ayuntamientos, sino también de sindicatos, la Confederación de Empresarios de Jaén, colegios profesionales, partidos políticos e incluso la propia Universidad de Jaén que ha convocado concentración propia en el Campus de Las Lagunillas.

El objetivo de esta nueva acción, según han informado las organizaciones convocantes, es involucrar a toda la sociedad en la defensa del aceite de oliva y del olivar tradicional, ya que "con estos bajos precios el sector se hunde y la provincia desaparece".

De esta manera, pretenden dar continuidad al "estado permanente de movilización en el que se encuentra el sector olivarero" en este año 2020. "De nuevo la unidad de acción es fundamental para garantizar el éxito de esta nueva protesta, en la que queremos contar con ayuntamientos, cooperativas, almazaras, comercios, colegios y sociedad en general", indican en el comunicado.

En Jaén capital será la plaza de Santa María la que acoja la concentración. El alcalde, Julio Millán, ha concretado que la "actividad política" se suspenderá de 10,00 a 12,00 horas para que la Corporación pueda respaldar la concentración programada frente al palacio municipal.

El actor Santi Rodríguez será el encargado de dar lectura al manifiesto desde la Plaza de Santa María, un manifiesto al que simultáneamente se dará lectura en los 97 municipios de la provincia.

Millán, al igual que se ha hecho en otros municipios, ha emitido un bando en el que se apela a la ciudadanía, empresas, organismos o centros educativos a que muestren su apoyo a unas demandas "justas".

Por su parte, el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha defendido que con los "paros simbólicos" que se han programado en la Plaza de Santa María y los centros de los otros 96 municipios se "podrá ver el malestar que tienen los olivareros y también el resto de la población". El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha añadido que el objetivo es "seguir con este estado de movilización permanente hasta que no revierta la situación crítica de precios". Cano ha considero que la "imagen potente" de concentraciones simultáneos de todos los pueblos y ciudades jiennense trasladará la idea clara de que, según él, "no vamos a permitir este expolio, sin ninguna razón objetiva para ello". "No sobra aceite, sobran especuladores y vamos a exigir medidas a todas las administraciones", ha insistido.

Desde COAG, su responsable provincial, Juan Luis Ávila, ha subrayado que es mucho lo que está en juego y "tenemos que dejarlo claro con nuestros lazos verdes, no sólo en las plazas, sino en los centros de trabajo y en cualquier otro sitio". El gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha puesto el acento en que "sin el sector primario, sin el sector agrario, España no tiene sentido". "Hay que abordar un problema estructural gravísimo", ha considerado, al recordar que el precio del aceite no se ha recuperado, a pesar de elementos que invitan a ello, como una previsión de un mayor consumo y un recorte en la cosecha.

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad ciudadana" para que las concentraciones se desarrollen "con total normalidad y de forma pacífica". Desde Subdelegación se ha explicado que los actos públicos convocados incluyen únicamente la concentración de personas en los lugares previamente autorizados ya que no se han comunicado la realización de otro tipo de acciones de protesta, que de llevarse a cabo, serían consideradas ilegales.

Estas concentraciones en los 97 municipios se producen después de que el pasado 30 de enero 9.500 manifestantes y casi 2.000 vehículos agrícolas, según datos ofrecidos desde la Subdelegación del Gobierno, colapsaran y cortaran durante horas las principales carreteras de la provincia de Jaén como son la A-4, A-44, A-32 y A-316.

En esa jornada se produjeron también cortes no autorizados, como el de la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén), y se registraron algunos altercados que por el momento han supuesto la detención de ocho personas, mientras que hay otras 27 investigadas como presuntos autores de desórdenes públicos, desobediencia, y hasta atentado a la autoridad.

Las concentraciones de este lunes no son la única acción programada. El sector olivarero ya ha anunciado un mes de marzo "caliente" en cuanto a protestas por el bajo precios del aceite de oliva en origen. Por los pronto, han convocado una marcha a Madrid, que aún no tiene fecha, y la suspensión de las salidas de camiones cisternas.