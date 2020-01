El olivar de Jaén califica de “histórica” la movilización del 30 de enero

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, en la provincia de Jaén, han calificado de “éxito absoluto” los cortes organizados en las cuatro principales autovías de la provincia, en la A-4 y la A-44, además de la A-316 y la A-32. La provincia estuvo incomunicada por carretera durante horas y la normalidad no se recuperó hasta bien entrada la tarde. En Andújar, Puerto Carretero, Úbeda y Torredelcampo, los puntos pactados para el corte, se cortó completamente el tráfico provocando momentos de tensión que no llegaron a más y se desmarcaron de los incidentes que “nada tienen que ver con nuestra convocatoria”.

El punto más conflictivo de la jornada estuvo en La Carolina, en la autovía Madrid-Sevilla. Allí unos 200 manifestantes cortaron el tráfico por sorpresa y la guardia civil tuvo que cargar con material antidisturbios para despejar la vía de la barricada de neumáticos en llamas que los manifestantes habían colocado en la calzada. Dos personas se encuentran detenidas como consecuencia esos altercados. A uno se le imputa un delito de atentado a la autoridad, mientras que al segundo se le imputa un delito de daños.

Vídeo

VALORACIÓN

Las cinco organizaciones han agradecido a la sociedad jiennense su apoyo en unas movilizaciones que no solo afectan al sector del olivar sino a toda una provincia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad. El gerente y portavoz de ASAJA Jaén, Luis Carlos Valero, ha dicho que ha sido “un éxito total y absoluto” y que “se trata de la primera de las movilizaciones prevista para que reviertan los ilógicos bajos precios del aceite y se pongan las medidas necesarias que lleven a un equilibrio del mercado del aceite de oliva.

El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado que “en Jaén hemos vivido una manifestación histórica, de reivindicación de un precio justo para nuestro producto”. Asimismo, ha reivindicado el “esfuerzo que tantísimos generaciones de olivareros han hecho y que no podemos dejar en la estacada, de un día para otro”.

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha recordado que “esta lucha no acaba”. “Perseguimos un objetivo común que es el seguir viviendo dignamente de nuestras explotaciones”. Para ello hay que resolver “el problema estructural de precios, en un sector como es el del aceite de oliva donde no hay razones objetivas para que se dé, no hay un excedente de aceite de oliva, sino que lo que sobran son especuladores”.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía de Jaén, Higinio Castellano, ha calificado de éxito la movilización porque ha demostrado la fortaleza del sector y se ha desarrollado en un marco cívico. Castellano ha añadido que los precios actuales obligan a los agricultores a movilizarse para conseguir que se revierta la situación.

Finalmente, el secretario general de Infaoliva, Enrique Delgado, ha señalado que “los agricultores han demostrado una vez más la solidaridad y el civismo que les caracteriza”. También pedía disculpas “a quien hayamos podido entorpecer en sus habituales desplazamientos, pero queremos que nuestras razones sean las suyas: producir alimentos a una calidad excelente, y a unos precios que nos permitan mantener nuestra supervivencia”. “Sin agricultura no hay futuro”.