Multan a olivareros de Jaén por participar en las tractoradas del pasado día 30

Enorme enfado entre los olivareros de Jaén que están, desagradablemente, sorprendidos con multas de hasta 200 euros por haber participado en las tractoradas del día 30 de enero. Movilizaciones que convocaron ASAJA, COAG, UPA además de la Asociación Andaluza de Cooperativas y la patronal INFAOLIVA. Según ha denunciado uno de los participantes en las protestas por los bajos precios del aceite de oliva están siendo numerosas las multas que están llegando a los domicilios de los agricultores que se movilizaron en Jaén.

Según nos cuenta Miguel, uno de estos agricultores que acudió con su tractor a una de las cuatro manifestaciones que se vivieron en la provincia el día 30 de enero, no daba crédito al abrir el buzón hoy y toparse con una carta en la que se le multaba con 200 euros por circular con un tractor en una autovía o autopista “con un vehículo con el que está expresamente prohibido” . El boletín de denuncia añade: “tractor agrícola. No se le pudo identificar al estar atendiendo los agentes una retención”

Estas multas según nos confirman desde COAG y ASAJA, han comenzado a llegar y se espera que en las próximas fechas su número aumente. Miguel, el tractorista denunciado señala “esto es lo que me encuentro al llegar a casa después de un largo y duro día de trabajo. Por manifestarme en defensa de unos precios justos del aceite de oliva”. Por el momento, se apunta a medio centenar de sanciones de tráfico las que ya habrían podido llegar a manos de los olivareros, aunque se esperan muchas más. En su inmensa mayoría son multas de 200 euros, que se quedarán en 100 euros si hay pronto pago. No obstantetambién hay sanciones por hablar por teléfono mientras conducían, por circular con vehículos particulares a una velocidad inferior a la establecida o por no llevar puestos los cinturones de seguridad en los vehículos agrícolas, entre otros motivos.

La indignación está creciendo entre los olivareros jienenses que no entienden lo que está pasando. Recordar que hasta el momento hay 8 detenidos por los altercados que se vivieron el pasado día 30 de enero en los cortes de carretera y 27 personas investigadas por su participación en las manifestaciones.

Desde la Subdelegación del Gobierno ya se ha advertido, ante las concentraciones convocadas en los 97 pueblos de Jaén el lunes, que las reivindicaciones del sector en defensa de su actividad económica puedan realizarse con vigor, "pero siempre con respeto a las normas cívicas y de convivencia mínima, con responsabilidad y con cordura". "Estoy segura de que nuestros olivareros y la ciudadanía en general va a dar un ejemplo de respeto a las leyes", ha agregado.

La subdelegada, Catalina Madueños ha incidido en que, "perfectamente, se puede manifestar el malestar, la disconformidad o el descontento con la situación del sector y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa vigente desde la cordura y la responsabilidad".