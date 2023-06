El ministro de Universidades, Joan Subirats Humet, visita la Universidad de Jaén

El ministro de Universidades, Joan Subirats Humet, realizó ayer martes una visita oficial a la Universidad de Jaén, acompañado por el Rector Nicolás Ruiz Reyes y los miembros del Consejo de Dirección de la institución, visita en la que tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en el Edificio Biblioteca (B2), para posteriormente tener una reunión de trabajo.

El Rector de la Universidad de Jaén agradeció la visita del ministro Joan Subirats y destacó que, a pesar de sus apenas 30 años de existencia, la UJA ha logrado posicionarse de manera destacada en los rankings y ha obtenido una fuerte presencia internacional, manteniendo al mismo tiempo un enfoque territorial sólido. Nicolás Ruiz subrayó que, además de las misiones tradicionales de formación, investigación, transferencia del conocimiento y difusión cultural, la Universidad de Jaén también se dedica a la transformación territorial, tal como se establece en su Ley de Creación de 1993.





En esta línea, el ministro de Universidades destacó el papel "relevante" que la Universidad de Jaén ha desempeñado en su trayectoria de 30 años en el desarrollo territorial. Hizo hincapié en que este aspecto es fundamental, según lo establecido en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Además, enfatizó que no solo se debe evaluar a las universidades por su posición en los rankings internacionales, sino también por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de cada provincia. El ministro mencionó un estudio reciente sobre el impacto económico de las universidades públicas, en el cual la Universidad de Jaén desempeña un papel muy importante como el principal empleador de la provincia. Subirats afirmó que sin la universidad, la provincia no sería lo que es y no tendría el mismo potencial de futuro. Además, hizo referencia a la relevancia del CETEDEX para la UJA.



Visita al CRAI y reunión de trabajo



En primer lugar, el ministro de Universidades visitó el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), ubicado en la planta baja del Edificio Biblioteca (B2) en el Campus Las Lagunillas. Este espacio se caracteriza por ser colaborativo, interactivo, comunitario, creativo y promotor del intercambio de conocimientos. Está diseñado para fomentar la creatividad y la innovación tanto entre los estudiantes como entre el cuerpo docente, proporcionando recursos y herramientas para la producción de contenidos multimedia, la creación de proyectos y la experimentación con nuevas tecnologías. El CRAI comenzará a funcionar en pruebas en julio y abrirá oficialmente en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico.



Posteriormente, Joan Subirats mantuvo una reunión con el Rector de la UJA y su Equipo de Dirección. Durante el encuentro, se abordaron diversos temas, entre ellos la situación de los Reales Decretos pendientes de tramitación que desarrollarán la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También se discutió el Plan de microcredenciales, presentado por el propio ministro en Málaga a mediados de junio. Este plan consiste en la implementación de programas universitarios de corta duración que tienen como objetivo la actualización de conocimientos, así como la inclusión de las prácticas formativas en el sistema de la Seguridad Social. Cabe mencionar que el Consejo de Ministros aprobó una prórroga que pospone la implementación de esta medida hasta 2024.