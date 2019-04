La Ministra de Hacienda asegura que "no habrá quita" para la deuda del ayuntamiento de Jaén

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dudado al responder a la pregunta ¿habrá una quita a la deuda del ayuntamiento de Jaén? No. Unas declaraciones con las que abríamos hoy nuestro informativo Medio Día en Jaén que puedes volver a escuchar aquí https://bit.ly/2PemFYz

Por otra parte ha señalado que la nueva corporación municipal, la que salga de las urnas después del 26 de mayo, sea capaz de sanear las cuentas públicas, pero que hablar de quita "no es una buena compañera a la palabra deuda porque puede generar desasosiego en los mercados de inversión". La ministra no ha querido entrar a valorar qué medidas o acciones podría llevar a cabo su departamento para aliviar la extrema dificultad financiera que sufre el ayuntamiento de Jaén y que pasa por ser una de las deuda smás abultadas de todo el pais. Montero dejó esa cuestión en manos del nuevo gobierno local que será "quien tenga que ponerse manos a la obra a desarrollar una tarea que no se ha hecho durante la época previa, que básicamente consistía en un saneamiento de las cuentas públicas". Un trabajo, según ha añadido, que permita al final que las deudas "sean sostenibles y salir de los controles que impiden que el gobierno municipal pueda desarrollar actividades".

La ministra entiende que hay que hacer un trabajo planificado, serio, un trabajo responsable y espera que la nueva Corporación sea capaz, por sí misma, de sanear las cuentas de Jaén y les permita acometer los proyectos más importantes para Jaén y "que ya no pueden esperar más". y rechazó "hablar de condonaciones o hablar de quita no es una buena compañera a la palabra deuda porque puede generar desasosiego en los mercados de inversión". De este modo, se trata de que "cada ayuntamiento haga una planificación que le permita acompasar su nivel de gasto a su nivel de ingreso; que se utilice la política fiscal adecuadamente y, por tanto, no como cebos electorales o con fines partidistas" y que, además, "se hagan aquellas reformas, aquellas cuestiones que son necesarias".

Montero hizo estas afirmaciónes antes de visitar el casco antiguo de Jaén junto al candidato socialista a la Alcaldía, Julio Millán, y al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quienes han empezado la ruta en la Plaza de la Magdalena, junto al Raudal, que precisamente cuenta con una subvención de 400.000 euros concedida por el Gobierno de España.

La candidata socialista advirtió que “las tres derechas” de PP, Ciudadanos y Vox “se han conjurado en una alianza que lo único que pretende es volver 40 años atrás en libertades, derechos, en el papel de las mujeres, en materia de inmigración o en el hecho de que cada uno tenga que llevar un arma porque sea la única forma de defenderse”. “Así que fundamentalmente quiero animar a la participación y a que nadie se quede en caso, porque siempre la ciudadanía siempre va a tener a un socialista al lado que le dé argumentos para apoyar al PSOE”, remachó. Montero apuntó que para el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE “es una prioridad que la vivienda esté garantizada”, especialmente en los cascos históricos, donde suele haber dificultades, para que haya “rehabilitación, actuaciones en materia de movilidad, ayudas a comunidades para modernización de edificios e instalación de ascensores o apuntalar estructuras que son antiguas y requieren de un plan específico que implique al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España”.

“Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que persiga que las ciudades gocen de viviendas en mejores condiciones de alquiler, que se ponga suelo a disposición de obra pública por parte de los ayuntamientos para la construcción de nuevas viviendas y que la gente joven tenga posibilidad de emanciparse. En definitiva, un trabajo intenso y continuado sobre nuestros cascos históricos que permita revitalizarlos, que la gente que vive en ellos no se marche y que venga nuevos vecinos”, señaló.