Miguel Hernández visto a través de una colección de libros en “La vida desatenta”

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios acogerá hasta la primera semana del mes de marzo la exposición “La vida desatenta”, compuesta por una selección de libros de artista centrados en Miguel Hernández. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha inaugurado esta muestra organizada por la Asociación Cultural Jaén Edita y la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. “Es una forma más de poner en valor la vida y obra de Miguel Hernández a través de una colección de medio centenar de obras que se van a donar a la Fundación y donde distintos editores y artistas nacionales e internacionales dan su visión sobre la obra de este insigne poeta y los valores que se desprenden de ella”, ha destacado Vera.

La obra mostrada en esta primera selección pertenece a los autores Luz del Carmen Vilchis Esquivel, Alejandro Uribe, Ximena Pérez Grobet, Eva Figueras, Virginia Maluk, Graciela Marotta, José Emilio Antón, Juan Carlos Romero, Jim Lorena, César Reglero, Clemente Padín, Isabel Jover, Pere Sousa y Fernando Evangelio. Se trata de ejemplares únicos que, tal y como ha adelantado el diputado de Cultura y Deportes, “posteriormente se trasladarán al Museo Miguel Hernández y Josefina Manresa, para seguir itinerando por distintos puntos de nuestro país, entre ellos, la Biblioteca de Andalucía”.

LA VIDA DESATENTA

El presidente de la Asociación Cultural Jaén Edita, Antonio Damián, ha explicado que “esta exposición es el resultado de un proyecto que se inició hace once años y que une la edición de arte, el libro de artista y la figura de Miguel Hernández. Una muestra que ha tenido un largo recorrido a nivel internacional, sobre todo en el ámbito iberoamericano y que está haciendo que Jaén se convierta en un referente internacional en la edición de arte”. De hecho, el proyecto “La vida desatenta” surgió en 2010 a raíz del centenario del nacimiento de Miguel Hernández y está enmarcado en el Primer Encuentro Internacional en Red sobre Libro de Artista, Libro Ilustrado y la Edición de Arte. “Entonces no se estaba haciendo apenas nada sobre el poeta, que siempre ha sido un referente para la justicia social, la implicación con el desarrollo humano. Además, coincidió con la crisis económica y nos pareció que la figura de Miguel Hernández era la que más representaba la lucha contra la injusticia”, ha recordado Damián, que anima a quienes acudan a ver la exposición y desconozcan lo que es un libro de artista a “que se olviden del concepto, vean las imágenes y se imbuyan en el mensaje y no tanto en la forma”.

Esta actividad es fruto de un acuerdo de colaboración entre la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y la Asociación Cultural Jaén Edita que tiene como principales objetivos relacionar la figura de Miguel Hernández con la creación contemporánea en la edición y afianzar a Jaén como un referente internacional de la edición de arte.