Un médico pide amparo al consejero de Salud para que no lo obliguen a jubilarse

Antonio Lerma es un médico de larga trayectoria profesional. Desde hace 40 años ha desempeñado su profesión sin ningún tipo de problema ni con los pacientes ni con sus superiores ni con sus compañeros. Ha sido médico en Granada y en la provincia de Jaén ha trabajado en la capital y Guarromán. Es máster en Sexología y en Daño Corporal, en la actualidad sigue trabajando en el centro de salud Virgen de la Cabeza de Andújar. Pero a este médico lo quieren jubilar forzosamente porque tiene 67 años. Una decisión de la gerencia del Distrito Sanitario Jaén Norte que éste experimentado facultativo no entiende, “yo me encuentro perfectamente. No me quiero jubilar y puedo seguir de manera voluntaria hasta los 70 años. No entiendo por qué me quieren jubilar cuando hacen falta médicos”, ha dicho

De hecho Antonio Lerma tiene que hacer guardias y acompañar hasta en la UVI móvil. La decisión burocrática ha generado un enorme entre sus compañeros del centro de salud y ya se han organizado en la plataforma Change.org para recoger firmas y enviarlas a la delegación provincial de Salud para que revoquen la jubilación forzosa.

La campaña, que ya ha recogido casi 350 rúbricas en https://bit.ly/2IonzAu, la inició el enfermero Francisco Martínez que pide ayuda para Lerma con este texto: “os quiero pedir el apoyo para un medico de nuestro centro, que seguro que lo conocen, Dr. Antonio Lerma Domingo, médico muy conocido en nuestra ciudad y que a pesar de solicitar continuar su labor sanitaria, por parte del Gerente del Distrito Sanitario Jaén Norte al que pertenecemos, no se le ha autorizado a continuar y obligado a jubilarse.

De todos es conocido el grave problema sanitario que tenemos en Andalucía, y nosotros no nos quedamos atrás, la falta de médicos. Este problema se esta cubriendo en la mayoría de los casos, con todo el respeto y sobre todo como compañero, con profesionales de otros países, y algunos médicos sin formación postgrado.

Teniendo a un profesional con la experiencia y capacidad del Dr. Lerma Domingo, que expresa su deseo de continuar su labor asistencial, y no se le permite, y que sera jubilado, sino cambia la resolución, el día 26 de mayo de este año.

Me gustaría difundir esta demanda de apoyo a mi compañero y nos gustaría recoger firmas para enviarlas a la Delegación Provincial de Jaén, para que en ultima instancia se reconsidere.

Muchas gracias”

Lerma también ha pedido amparo a las autoridades sanitarias y le recuerda al consejero de Salud, Jesús Aguirre que: “creo que estoy respaldado por él ya que ha dicho que los médicos que quieran trabajar hasta los 70 años lo podrán hacer si así lo consideran. No puedo entender que el gerente me quiera cesar. Cumplo todos los estándares de labor diaria, de hecho estoy por encima de la media y hago todas la guardias... no lo entiendo de verdad”